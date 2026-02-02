search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Vizită secretă la Washington a șeful IDF, Eyal Zamir. Pregătiri în curs privind potențiale negocieri SUA-Iran în Turcia

0
0
Publicat:

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a convocat o reuniune pe probleme de securitate la care au participat înalți oficiali, inclusiv șeful Statului Major al Armatei, Eyal Zamir, care s-a întors recent din SUA, unde a purtat discuții cu oficiali americani pe tema Iranului, a relatat duminică presa locală, potrivit agenției turce Analdolu. Un oficial american de rang înalt a declarat duminică pentru Axios că administrația președintelui american Donald Trump a transmis că este deschisă pentru negocieri privind programul nuclear, care ar putea avea loc chiar în această săptămână, potrivit Times of Israel.

SUA versus Iran FOTO SHUTTERSTOCK

La reuniunea de securitate convocată de premierul israelian Benjamin Netanyahu a participat și directorul Mossad-ului, David Barnea, a relatat postul de radio de stat israelian KAN.

Potrivit relatărilor din presă, Zamir a călătorit în SUA la bordul unui avion privat și nu unul militar și ar fi încercat să convingă Washingtonul să efectueze un atac asupra Iranului.

Un oficial israelian anonim implicat în discuții a afirmat că președintele american Donald Trump intenționează să poarte negocieri dure cu Iranul privind abandonarea programului nuclear.

În cadrul discuțiilor, oficialii israelieni ar fi transmis că Israelul ar preferă ca SUA să efectueze un atac asupra Iranului, avertizând că abținerea de la o astfel de acțiune ar avea consecințe, inclusiv ceea ce au descris ca fiind progrese ale Iranului în direcția dobândirii de arme nucleare.

Oficialii israelieni au transmis, de asemenea, omologilor americani îngrijorările cu privire la programul de rachete al Iranului.

Autoritățile israeliene nu au făcut nicio declarație oficială cu privire la întrevederea de la Washington.

Reuters a relatat duminică, citând surse oficiale americane, că șefii de Stat Major american şi israelian, Dan Caine şi Eyal Zamir, au avut o întrevedere vineri, la Pentagon

Știrea despre vizită a fost autorizată pentru publicare abia duminică dimineață, în contextul în care Forțele de Apărare ale Israelului rămân în alertă maximă pe fondul tensiunilor ridicate cu Iranul, potrivit Times of Israel.

Radiofuziunea Armatei a relatat că Zamir a declarat într-o evaluare recentă de securitate că un atac american în Iran ar putea avea loc într-un interval cuprins între „două săptămâni și două luni”.

SUA au mutat resurse militare în Orientul Mijlociu, sporind puterea de foc disponibilă și consolidând capacitățile defensive în regiune.

SUA a mutat resurse militare în Orientul Mijlociu, sporind puterea de foc disponibilă și capacitățile defensive din regiune. Vineri, un distrugător de rachete american a acostat în orașul portuar israelian Eilat de la Marea Roșie.

Săptămâna trecută, Zamir s-a întâlnit în Israel cu șeful Comandamentului Central al SUA, amiralul Brad Cooper, ca parte a eforturilor de coordonare între armate înaintea unui potențial atac american în Iran.

Wall Street Journal a relatat că atacurile aeriene americane asupra Iranului nu sunt iminente, întrucât armata americană abia trimite sisteme suplimentare de apărare aeriană în Orientul Mijlociu, pentru a consolida apărarea bazelor americane, a Israelului și a aliaților arabi.

Posibile negocieri SUA-Iran în Turcia

Un oficial american de rang înalt a declarat duminică pentru publicația Axios că administrația președintelui american Donald Trump a transmis în termeni clari că este deschisă față de discuții cu Iranul chiar în această săptămână.

Turcia, Egiptul și Qatarul lucrează la organizarea unei întâlniri în această săptămână între trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, și oficiali iranieni la Ankara, capitala Turciei.

Într-o declarație în fața reporterilor, duminică, Trump a sugerat că ar putea avea loc negocieri. El a făcut aceste declarații în contextul unui avertisment transmis în cursul zilei de liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, potrivit căruia un atac al SUA riscă să declanșeze un război regional.

„De ce nu ar spune asta? Bineînțeles că o va spune. Avem cele mai mari și mai puternice nave din lume acolo, foarte aproape - la câteva zile [distanță]... Sperăm să facem o înțelegere. Dacă nu facem o înțelegere, vom afla dacă a avut sau nu dreptate”, a declarat Trump reporterilor.

Într-o declarație duminică pentru CNN, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că are convingerea că țara sa poate ajunge la un acord cu Statele Unite privind programul nuclear.

Șeful diplomației de la Teheran a declarat că este „încrezător că putem ajunge la un acord” privind programul de îmbogățire a uraniului, despre care SUA și Israelul spun că are ca scop construirea de arme nucleare. Iranul a negat în mod constant că ar încerca să dobândească arme nucleare.

„Din păcate, ne-am pierdut încrederea în SUA ca partener de negociere”, a declarat Araghchi pentru postul de televiziune CNN, salutând în același timp discuțiile „fructuoase” mediate de parteneri comuni.

Araghchi a subliniat că discuțiile trebuie să se concentreze pe programul nuclear al Iranului și nu pe limitarea programului său de rachete balistice sau pe acuzațiile de sprijinire a milițiilor aliate din regiune.

„Să nu vorbim despre lucruri imposibile”, a spus el, ca răspuns la o întrebare pe această temă din partea CNN. „Și să nu ratăm oportunitatea de a încheia un acord corect și echitabil pentru a garanta că nu vor exista arme nucleare. Acest lucru, așa cum am mai spus, este realizabil într-un orizont scurt de timp.”

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal într-o clădire de lux. Fostă directoare de bancă, dată în judecată de vecinii milionari pentru un duș defect
digi24.ro
image
Haos juridic în Polonia: mii de persoane descoperă că divorțurile lor ar putea fi nule
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
mediafax.ro
image
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv
fanatik.ro
image
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
libertatea.ro
image
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
antena3.ro
image
Când se opresc ninsorile şi gerul. Temperaturile coboară la noapte până la minus 20 de grade
observatornews.ro
image
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Amendă de 1.600 de lei pentru șoferii care ”uită” să dea jos zăpada de pe mașină. Sancțiunile din Codul Rutier în 2026 dacă circuli așa în trafic
playtech.ro
image
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Pleacă în străinătate zilele următoare”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Sârbii au dezvăluit decizia luată de soția lui Novak Djokovic: "De aia n-am văzut-o în Australia"
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
O marcă celebră în comunism, revine pe piață în 2026. Pentru început, trei locaţii în Bucureşti
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles! Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
okmagazine.ro
Prințul Harry, ianuarie 2026, Profimedia (2) jpg
Detaliul straniu pe care l-au observat fanii regali la Prințul Harry. Răutatea gratuită s-a întors împotriva lui?
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”

OK! Magazine

image
„Am coafat-o în toaleta unui aeroport!” Ce spune un hair stilist despre regalitatea care-și schimbă coafura de 40 de ori în trei săptămâni

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea