Răzvan Burleanu zburdă spre al patrulea mandat la șefia FRF. TAS i-a dat vestea pe care o aștepta

Cu mai puțin de o zi înainte de alegerile programate miercuri, la ora 11:00, situația de la Federația Română de Fotbal s-a clarificat în urma unei decizii venite de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Forul de la Lausanne a respins solicitarea depusă de Ilie Drăgan (fondatorul și președintele clubului 3 Kids Sport), care ceruse oprirea temporară a procesului electoral. Astfel, scrutinul va avea loc conform calendarului stabilit inițial de FRF.

Potrivit informațiilor gsp.ro, TAS a transmis un răspuns oficial în privința contestației formulate împotriva candidaturii lui Răzvan Burleanu (41 de ani). În același demers, Drăgan solicitase și suspendarea alegerilor până la soluționarea cazului.

Instanța sportivă nu a acceptat judecarea în regim de urgență și nici blocarea alegerilor. Dosarul va fi analizat ulterior, fără a fi anunțat deocamdată un termen clar.

În aceste condiții, actualul președinte al FRF este ca și reales în funcție. Răzvan Burleanu candidează pentru a patra oară consecutiv, după mandatele 2014–2018, 2018–2022 și 2022–2026, candidatura sa fiind contestată pe motiv că ar încălca prevederile statutare. Regulamentul FRF stipulează că „nicio persoană nu poate deține funcția de președinte al FRF pentru mai mult de 3 (trei) mandate”.

La tribunalul de la Lausanne ar urma să fie contestată, de către Gigi Becali, patronul FCSB, și regula U21.