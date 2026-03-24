Rusia recurge la măsuri extreme: își scoate la vânzare rezervele de aur pentru a acoperi găurile din buget

Autoritățile de la Moscova recurg la vânzarea de aur pentru a face față unui deficit bugetar record, într-o mișcare fără precedent după aproape un sfert de secol.

După aproape 25 de ani în care aurul din rezervele Băncii Centrale ruse a fost păstrat cu strictețe, Moscova a început să-l vândă pentru a acoperi deficitul bugetar al Federației Ruse, care a depășit 15 trilioane de ruble în perioada 2022–2025 și alte 3,5 trilioane de ruble în primele două luni ale acestui an.

Potrivit statisticilor oficiale, în ianuarie 2026, Banca Centrală a vândut 300.000 de uncii de aur, iar în februarie încă 200.000 de uncii. Această cantitate, aproximativ 14 tone, reprezintă cea mai mare vânzare din al doilea trimestru al anului 2002, notează Consiliul Mondial al Aurului. În urma tranzacțiilor, rezervele de aur ale Rusiei au scăzut la 74,3 milioane de uncii, nivelul cel mai scăzut din ultimii patru ani, conform publicației The Moscow Times.

Până acum, aurul era folosit doar în cantități reduse, pentru monede sau operațiuni virtuale între guvern și Banca Centrală, lingourile rămânând în continuare în rezerve. De această dată, însă, Banca Centrală rusă a început tranzacții reale cu aur fizic, într-un mod similar cu vânzările de yuani chinezești din Fondul Național de Prosperitate.

Specialiștii susțin că decizia este legată de limitarea resurselor în valută străină disponibile Băncii Centrale, după ce aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele sale occidentale au fost înghețate din cauza sancțiunilor internaționale.

Economiștii Alexandr Prokopenko și Alexandr Kolyandr afirmă că „vânzarea aurului este un mod de a proteja rezervele de yuani, ultima valută disponibilă pentru intervenții pe piață și pentru stabilizarea cursului rublei”, în condițiile în care structura exactă a rezervei valutare ruse rămâne secretă.