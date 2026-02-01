Autoritățile de ocupație ruse au demarat exploatarea aurului în regiunea Lugansk, pe teritoriul aflat sub control Federației Ruse, potrivit unui raport al Centrului Național al Rezistenței (CNS). Potrivit sursei citate, în raionul Antracit au fost emise patru „permise” pentru explorarea și exploatarea aurului, precum și pentru identificarea unor zăcăminte de cupru și zinc.

Toate aceste autorizații au fost concentrate în mâinile unei singure companii, „Societatea de exploatare minieră Severnaia”, care a obținut control monopolist asupra zonei și dreptul de a extinde activitățile pe o suprafață ce depășește 250 de kilometri pătrați. Surse din cadrul CNS susțin că firma a fost creată special pentru a opera pe teritoriile ocupate, beneficiind de cerințe minime în materie de protecție a mediului și responsabilitate socială.

Companiei i-au fost acordate condiții preferențiale și proceduri simplificate de aprobare a proiectelor, iar mecanismele de control funcționează într-un regim netransparent. Acest lucru permite desfășurarea activităților de explorare și exploatare fără evaluări de impact asupra mediului și fără consultări publice. Potrivit CNS, sunt utilizate tehnologii ieftine și extrem de nocive, inclusiv metode de lixiviere cu cianuri și substanțe pe bază de mercur.

Exploatare fără grijă fața de mediu și oameni

Experții avertizează că exploatarea aurului și a metalelor asociate, în aceste condiții, va avea consecințe grave asupra resurselor de apă. Utilizarea substanțelor chimice toxice va duce la contaminarea apelor subterane și a râurilor locale, făcând apa improprie chiar și pentru uz tehnic sau menajer. Fântânile și puțurile ar putea deveni surse de intoxicare cronică, cu efecte directe asupra sănătății populației civile.

Centrul Național al Rezistenței semnalează riscuri crescute de apariție a bolilor renale și hepatice, a afecțiunilor oncologice și a intoxicațiilor cu metale grele în rândul locuitorilor din zonă. Nu mai puțin grave sunt efectele asupra solului și atmosferei: terenurile agricole riscă să fie complet distruse, iar acumularea de cadmiu, plumb și arsen în sol va favoriza pătrunderea acestor substanțe toxice în lanțul alimentar.

În plus, praful provenit din halde și cariere ar urma să se răspândească pe zeci de kilometri, ceea ce ar putea duce la o creștere semnificativă a bolilor respiratorii, a alergiilor și a afecțiunilor cardiovasculare. Unele zone riscă să devină, pentru mulți ani, spații ecologic neviabile, improprii atât pentru locuire, cât și pentru activități economice.

O problemă majoră rămâne lipsa totală de transparență a procesului. Locuitorii nu au acces la informații privind volumul exploatării, nivelul real de poluare sau măsurile de siguranță aplicate. Deciziile sunt luate fără consultarea publicului, iar consecințele reale sunt fie ascunse, fie minimalizate în mod deliberat.

Potrivit CNS, aceste acțiuni indică o exploatare accelerată a resurselor naturale din regiunea Lugansk, concomitent cu distrugerea mediului și a condițiilor de trai pentru populația locală. Scopul principal este extragerea rapidă a resurselor, fără a ține cont de efectele pe termen lung.

Centrul amintește că Federația Rusă și administrațiile de ocupație implementează și alte scheme de obținere ilegală de venituri în teritoriile ocupate, inclusiv legalizarea sub paravan a cazinourilor online, fonduri care ar fi direcționate atât către susținerea războiului, cât și către îmbogățirea ilegală a structurilor de ocupație.