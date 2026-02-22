search
Duminică, 22 Februarie 2026
Adevărul
Șeful armatei ucrainene: războiul nu a intrat în impas, Rusia nu a reușit să-și pună în aplicare planurile pentru 2025. „Un infanterist valorează greutatea lui în aur ”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Războiul din Ucraina nu a intrat în impas, iar planurile ambițioase ale Moscovei pentru 2025 au eșuat. Este mesajul ferm transmis de comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, într-un interviu acordat publicației franceze Le Monde.

Oleksandr Sirski/FOTO:Profimedia
Oleksandr Sirski/FOTO:Profimedia

Într-un moment pe care îl descrie drept „extrem de dificil” pentru stat și societate, generalul susține că armata ucraineană continuă să reziste în fața „celei mai mari și mai puternice armate din Europa” și să îi dejudece calculele strategice.

Planul Moscovei pentru 2025: ambițios, dar ratat

Potrivit lui Sîrski, Rusia pregătise pentru acest an o ofensivă de amploare. Obiectivul: ocuparea integrală a Donbasului, avans în regiunile Zaporojie, Dnipropetrovsk și Herson, precum și crearea unei zone-tampon în regiunile Harkov și Sumî.

„Dar a eșuat”, a subliniat comandantul ucrainean.

El susține că operațiunile desfășurate de forțele ucrainene în direcțiile de frontieră, în regiunile ruse Belgorod și Kursk, au obligat Moscova să își redistribuie rezervele, perturbând pregătirea ofensivei de primăvară. În același timp, contraacțiunile din zona Dobropillia au împiedicat trupele ruse să încercuiască aglomerația Pokrovsk–Mîrnohrad, un punct strategic în estul țării.

„Războiul nu este într-un punct mort”

Generalul respinge ideea unui conflict blocat. Teritoriile continuă să treacă „dintr-o mână în alta”, iar confruntarea nu se mai duce doar pe uscat, ci și în aer și pe mare.

În plus, spune el, natura războiului s-a schimbat radical. Zilnic, ambele tabere folosesc între 6.000 și 8.000 de drone FPV, iar confruntarea devine tot mai mult o competiție a tehnologiilor și a capacităților economice.

„Un infanterist valorează literalmente greutatea lui în aur ”, spune el, deoarece majoritatea operațiunilor ofensive se desfășoară pe jos, în condiții extrem de dure.

Comandantul recunoaște însă superioritatea Rusiei în aer, în special prin utilizarea bombelor ghidate și a rachetelor balistice, care pun presiune constantă pe liniile defensive ucrainene.

Pierderi mai mari decât capacitatea de mobilizare

Un alt element invocat de șeful armatei ucrainene vizează pierderile suferite de Rusia. Potrivit acestuia, 2025 ar fi primul an în care numărul militarilor ruși scoși din luptă – morți sau răniți – a depășit nivelul noilor mobilizări.

Sîrski afirmă că Moscova a mobilizat aproximativ 406.000 de persoane, în timp ce pierderile totale ar fi ajuns la circa 418.000 de militari. Zilnic, spune el, între 1.000 și 1.100 de soldați ruși sunt eliminați din luptă.

„O luptă pentru dreptul de a exista”

În pofida dificultăților, mesajul generalului este unul de continuitate și rezistență. Până la eventuale negocieri, obiectivul său este clar: oprirea înaintării ruse și eliberarea teritoriilor acolo unde este posibil.

„Până la finalizarea negocierilor, misiunea mea este să nu permit inamicului să pătrundă în adâncimea apărării noastre și să eliberăm teritoriul acolo unde putem. Doar astfel putem asigura negocieri corecte”, a declarat Oleksandr Sîrski.

Într-un război care durează de ani și care și-a schimbat de multe ori forma, miza rămâne, spune el, însăși existența statului ucrainean.

