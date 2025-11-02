search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Ruşii cumpără masiv aur. Analişti: Achizițiile din 2025 au ajuns cât rezerva de aur a Spaniei

Publicat:

Achizițiile de aur ale consumatorilor ruși ar putea ajunge la nivelul rezervelor de stat ale Spaniei sau Austriei, metalul fiind una dintre cele mai populare forme de economisire în Rusia în ultimii patru ani, arată un studiu.

Achizițiile cu amănuntul de aur sub formă de lingouri, monede și bijuterii se așteaptă să ajungă la 62,2 tone (aproape 2 milioane de uncii troy) în acest an, aproape cât rezerva de aur a Spaniei sau Austriei, potrivit Al Banyan Tree Research, un startup de cercetare cantitativă cu sediul în Hong Kong, fondat de analiști financiari și manageri de risc cu experiență în sectorul rusesc de mărfuri.

Deși cumpărările au încetinit față de 2024, deoarece prețurile aurului au crescut recent peste un record de 4.000 de dolari pe uncie, totalul achizițiilor cu amănuntul de la trimiterea de trupe de către Kremlin în Ucraina în 2022 se preconizează că va ajunge la 282 de tone, estimează Al Banyan Tree.

Tendința evidențiază modul în care rușii, izolați de opțiunile tradiționale de economisire, cum ar fi euro și dolarul american, caută noi modalități de a-și conserva averea. Aurul a devenit unul dintre refugiile lor preferate, potrivit Bloomberg.

Achizițiile cu amănuntul s-au intensificat din 2022

Sursa: Consiliul Mondial al Aurului (2020-2024); 2025 - estimare realizată de Al Banyan Tree

Persoanele fizice au preferat dintotdeauna să investească în imobiliare și valută străină, dar după restricțiile legate de sancțiuni, moneda a devenit o modalitate mai puțin convenabilă de a conserva economiile, iar din 2022, cererea de aur a crescut”, a declarat analistul Dmitri Kazakov la BCS Global Markets, cu sediul la Moscova.

Creditorii din Rusia au eliminat treptat, în mare parte, depozitele în euro și dolari, în timp ce tranzacțiile transfrontaliere în aceste valute au devenit din ce în ce mai dificile. Rușii ar fi putut muta o parte din comoara lor de aur în străinătate ca modalitate de a transfera capital, deși suma exactă este imposibil de estimat, a spus Kazakov.

Rusia extrage 300 de tone de aur pe an

Rusia, al doilea cel mai mare producător de aur din lume, extrage peste 300 de tone de metal prețios pe an. Cu toate acestea, din 2022, lingourile rusești au fost interzise pe piețele occidentale, iar Asociația Pieței de Lingouri din Londra, care stabilește standardele globale de tranzacționare a aurului, nu le mai acceptă.

Ca răspuns, Rusia a eliminat taxa pe valoarea adăugată aplicată achizițiilor de aur cu amănuntul pentru a stimula cererea internă și a ajuta minerii sancționați să găsească o alternativă la exporturi.

Fără o cerere internă mai puternică, minerii ruși s-ar fi confruntat cu dificultăți mai mari. Banca centrală a țării, cândva cel mai mare cumpărător suveran de aur din lume, a oprit achizițiile în 2020 și, deși a deschis calea pentru reluarea acestora în 2022, rezervele sale de aur au rămas aproape neschimbate de ani de zile, la aproximativ 75 de milioane de uncii troy.

Vânzările interne sunt susținute și de achizițiile de la creditorii ruși, care dețineau 57,6 tone în august 2025, conform estimărilor Al Banyan Tree. Firma utilizează modele econometrice și analize bazate pe inteligență artificială pentru a interpreta date complexe de pe piața mărfurilor.

Rusia a început luna aceasta tranzacționarea fizică a aurului la Bursa din Sankt Petersburg, ca parte a eforturilor de a înlocui prețurile de referință ale LBMA, dar până acum au fost vândute doar câteva lingouri. În același timp, exporturile de aur au scăzut, potrivit Al Banyan Tree Research.

Schimbarea cererii interne sugerează că modelele comerciale și comportamentul de economisire s-ar putea să nu revină complet, chiar dacă sancțiunile se relaxează. „Ne îndoim că, dacă sancțiunile vor fi ridicate, toată lumea va începe să vândă aur”, deoarece neîncrederea față de dolar și euro va persista, a spus Kazakov.

