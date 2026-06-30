Haos la benzinăriile din Rusia. Rușii au ajuns să se bată pe carburant, după ce dronele ucrainene au lovit rafinăriile lui Putin. „Să oprească acest conflict fără sens”

O criză profundă a combustibilului riscă să destabilizeze climatul social din Federația Rusă. Cozi kilometrice, nervi întinși la maximum și bătăi în toată regula au fost raportate la benzinăriile din întreaga țară, după ce atacurile sistematice cu drone ale Kievului au afectat grav infrastructura petrolieră și rafinăriile rusești.

Pentru cetățeanul rus de rând, efectele „operațiunii militare speciale” încep să se traducă în ore sau chiar zile de așteptare pentru câțiva litri de benzină. Pe măsură ce războiul de uzură dictat de Vladimir Putin își arată colții pe frontul intern, frustrarea populației crește, iar primele fisuri în sprijinul obștesc față de liderul de la Kremlin încep să devină vizibile.

„Să oprească acest conflict fără sens”

Mărturiile din teren descriu o realitate sumbră. În Siberia, o tânără de 29 de ani, Tania, a povestit că a așteptat nu mai puțin de 13 ore pentru a reuși să alimenteze doar o jumătate de rezervor. Într-o rară manifestare de revoltă publică, ea a taxat direct deciziile președintelui rus: „Ar trebui să oprească acest conflict fără sens și să ne lase să trăim normal.”

Disperarea a transformat cozile în adevărate zone de conflict urban. În orașul minier Serov (regiunea Sverdlovsk), poliția a fost alertată după ce un șofer a agresat fizic o femeie în încercarea de a tăia rândul. Scene violente similare au fost filmate și în Riazan, dar și în Siberia, unde rețelele sociale s-au umplut de înregistrări cu șoferi care se insultă și se bat printre benzinării.

Mai mult, penuria a reactivat rețelele de crimă organizată. În mai multe regiuni, grupările mafiote au profitat instantaneu de criză, cumpărând stocuri masive pentru a le revinde la suprapreț, adesea triplu față de valoarea pieței.

Reacția lui Putin: Recunoașterea parțială a „problemelor”

Amploarea crizei l-a obligat pe Vladimir Putin să intervină public, fenomenul afectând toate cele 83 de regiuni administrative ale Rusiei. Deși a încercat să minimalizeze impactul – susținând că rezervele de combustibil au scăzut cu doar 4% față de anul trecut, liderul de la Kremlin a fost nevoit să admită existența unor „probleme” majore.

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„Din păcate, există cozi la stațiile de alimentare și nu este întotdeauna posibil să găsești tipul potrivit de benzină. Înțelegem, desigur, și dificultățile cu care se confruntă producătorii agricoli în plină vară”, a declarat Putin, promițând măsuri de urgență, inclusiv aprovizionarea pe cale maritimă a Crimeii, regiune lăsată aproape fără carburant după ce rutele terestre au fost blocate sau distruse de forțele ucrainene.

Strategia Kievului: Sufocarea logisticii militare a Moscovei

Această criză nu este un accident, ci rezultatul unei campanii militare extrem de precise. Statul Major al Ucrainei a confirmat o serie de lovituri masive executate la sfârșitul lunii iunie, menite să reducă „potențialul militar și economic al agresorului rus”.

Printre țintele prioritare s-au numărat:

Infrastructura feroviară și rutieră: trei poduri cheie (unul rutier lângă Novoazovsk, în regiunea Donețk, și două feroviare în Luhansk), utilizate masiv de armata rusă pentru transportul de trupe și muniție pe front.

Noduri logistice și de comandă: un depozit militar în Luhansk și trei centre de comandă pentru drone (în Zaporojie, Kursk și Donețk).

Război electronic și comunicații: Analizele recente confirmă distrugerea parțială sau totală a unor facilități strategice de comunicații militare inclusiv în regiunea Moscovei.

Deși amploarea exactă a pagubelor materiale este greu de verificat din surse independente, efectul de bumerang asupra economiei ruse este incontestabil. Planul pe termen lung aprobat de președintele Volodimir Zelenski – o campanie intensivă de presiune coordonată de serviciile de securitate (SBU) – vizează exact aceste vulnerabilități: degradarea sistematică a logisticii din spatele frontului pentru a forța Moscova să conștientizeze costul real și nesustenabil al invaziei.