Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Rusia mizează pe inteligența artificială pentru un control total asupra rețelelor sociale. Platformele ar putea raporta utilizatorii

Autoritățile de la Moscova iau în calcul introducerea unor sisteme bazate pe inteligență artificială pentru a supraveghea și filtra conținutul din rețelele sociale. Oficialii spun că măsura ar ajuta la combaterea „conținutului extremist”, însă planul ridică semne de întrebare privind libertatea de exprimare.

Rusia vrea să folosească inteligența artificială pentru a monitoriza rețelele FOTO: Shutterstock

În Rusia ar trebui instituit un control strict asupra rețelelor sociale cu ajutorul inteligenței artificiale (IA), pentru a identifica rapid conținutul „radical” și „extremist”, dar și „îndemnurile la activități distructive”. Declarația a fost făcută de generalul-locotenent al Ministerului Afacerilor Interne, Iurii Jdanov, într-un interviu pentru Rossiskaia Gazeta, potrivit Digi24.

Potrivit acestuia, Rusia ar trebui „să se orienteze spre China”, unde IA nu doar elimină conținutul „interzis” de pe platforme, ci obligă și rețelele sociale să raporteze utilizatorii considerați infractori către autorități.

Jdanov a subliniat că, datorită acestui sistem, în spațiul online chinezesc nu sunt tolerate „denaturarea răuvoitoare a fenomenelor sociale”, „exagerarea selectivă a cazurilor negative”, declarațiile critice sau pesimiste, dar nici „orice replici care provoacă panică”.

„O nevoie actuală” pentru autorități

Oficialul rus consideră că implementarea inteligenței artificiale în monitorizarea rețelelor sociale este necesară în contextul „amenințărilor de răspândire a conținutului radical anti-rus”.

În același timp, el a invocat și lipsa de personal din cadrul organelor de aplicare a legii, spunând că utilizarea IA reprezintă o „nevoie actuală” pentru a face față volumului mare de informații din mediul online.

Control extins asupra spațiului digital

La finalul lunii ianuarie, Dmitri Gribkov, secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că dispozitivele mobile, serviciile de e-mail și alte tehnologii IT occidentale sunt folosite pentru a exercita o „influență informatică distructivă” asupra țării.

Potrivit acestuia, aceste „amenințări” vor fi incluse în noua versiune a Doctrinei de securitate informațională, care prevede întărirea controlului asupra spațiului digital în toate etapele, de la creare până la utilizarea sistemelor, inclusiv a celor bazate pe inteligență artificială.

Internetul, tot mai controlat

De altfel, autoritățile ruse au început deja să analizeze metode de consolidare a controlului asupra internetului, inspirându-se din modelul Chinei, unde funcționează „marele firewall” și din cel al Iranului, unde accesul la internet este restricționat frecvent în timpul protestelor.

Surse citate de Reuters susțin că oficialii au primit sarcina de a identifica soluții pentru blocarea unor segmente extinse ale internetului, atât mobil, cât și fix, precum și pentru monitorizarea comunicațiilor online ale cetățenilor.

Avertisment pentru cetățeni

Anterior, Ministerul rus de Interne le-a recomandat oamenilor să evite publicarea de informații personale și opinii în chat-uri, grupuri sau forumuri deschise.

Reprezentanții instituției au explicat că această precauție este necesară din cauza persoanelor necunoscute care încearcă să atragă utilizatorii în activități ilegale, vizând adesea persoane cu o „poziție activă în viață”.

Top articole

image
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
digi24.ro
image
Palma dată de UE Ungariei, înaintea alegerilor cruciale. Excluderea de care s-au lovit maghiarii
stirileprotv.ro
image
Bolojan declară stare de criză pe piața țițeiului: „Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică”
gandul.ro
image
Mark Rutte: Europa se va alinia Statelor Unite în conflictul cu Iranul
mediafax.ro
image
Cine este, de fapt, soția lui Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova. Portarul a fost convocat de urgență la națională
fanatik.ro
image
Criza rachetelor antigrindină. O soluție eficientă din secolul trecut îi împarte în tabere atât pe agricultori, cât și pe judecătorii din România
libertatea.ro
image
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
S-a văitat că familia sa a trăit în "sărăcie", cu 3.000 € pe lună. Milionarul român a spus acum ce studii are
digisport.ro
image
Patru zodii se bucură de protecție divină, după echinocțiul de primăvară 2026
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Profesor din Capitală, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică. A fost emis ordin de protecție. Cum se apără
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
cancan.ro
image
Ministrul muncii schimbă data la care se dau ajutoarele la pensie. Casa de Pensii confirmă problemele
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Subiecte română Simulare BAC 2026. Ce le-a picat elevilor la Subiectul III, în funcție de profil
playtech.ro
image
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
78.000 de oameni la unison! Simona Țăranu: ”Recunosc! Mi s-a făcut pielea de găină”
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Toate zborurile au fost ANULATE până la Paște... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp, declarații despre DIVORȚ. A decis să se mute din Sebeș la țară, lângă mama sa, iar de câteva luni nu s-a mai afișat cu soțul ei în public: Niște momente mai grele
romaniatv.net
image
Tragedie aviatică în New York! Pilotul și copilotul unui avion de pasageri au murit după ce avionul s-a ciocnit cu o mașină de pompieri pe pistă
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
click.ro
image
Cornulețe fragede cu apă minerală. Rețeta simplă cu gem, perfectă pentru Postul Paștelui
click.ro
image
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu fericire în suflet și zâmbetul pe buze. Viața le surâde pe toate planurile
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry și Meghan Markle, complet „șocați” de acuzațiile că Andrew Mountbatten-Windsor a asistat când o fată era torturată în casa lor
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperire arheologică lângă Târgu Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un cimitir „nemțesc”, reprezentat pe o hartă din secolul XIX, descoperit de arheologi lângă Târgu Neamț
historia.ro
Click!

image
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco, duel fashion cu o delicată prințesă japoneză, la Balul din Monaco. Are 44 de ani și este "șefă" în familia imperială

Click! Pentru femei

image
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

Click! Sănătate

image
Cancer pulmonar: primele simptome pot fi la nivelul ficatului