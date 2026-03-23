Rusia mizează pe inteligența artificială pentru un control total asupra rețelelor sociale. Platformele ar putea raporta utilizatorii

Autoritățile de la Moscova iau în calcul introducerea unor sisteme bazate pe inteligență artificială pentru a supraveghea și filtra conținutul din rețelele sociale. Oficialii spun că măsura ar ajuta la combaterea „conținutului extremist”, însă planul ridică semne de întrebare privind libertatea de exprimare.

În Rusia ar trebui instituit un control strict asupra rețelelor sociale cu ajutorul inteligenței artificiale (IA), pentru a identifica rapid conținutul „radical” și „extremist”, dar și „îndemnurile la activități distructive”. Declarația a fost făcută de generalul-locotenent al Ministerului Afacerilor Interne, Iurii Jdanov, într-un interviu pentru Rossiskaia Gazeta, potrivit Digi24.

Potrivit acestuia, Rusia ar trebui „să se orienteze spre China”, unde IA nu doar elimină conținutul „interzis” de pe platforme, ci obligă și rețelele sociale să raporteze utilizatorii considerați infractori către autorități.

Jdanov a subliniat că, datorită acestui sistem, în spațiul online chinezesc nu sunt tolerate „denaturarea răuvoitoare a fenomenelor sociale”, „exagerarea selectivă a cazurilor negative”, declarațiile critice sau pesimiste, dar nici „orice replici care provoacă panică”.

„O nevoie actuală” pentru autorități

Oficialul rus consideră că implementarea inteligenței artificiale în monitorizarea rețelelor sociale este necesară în contextul „amenințărilor de răspândire a conținutului radical anti-rus”.

În același timp, el a invocat și lipsa de personal din cadrul organelor de aplicare a legii, spunând că utilizarea IA reprezintă o „nevoie actuală” pentru a face față volumului mare de informații din mediul online.

Control extins asupra spațiului digital

La finalul lunii ianuarie, Dmitri Gribkov, secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că dispozitivele mobile, serviciile de e-mail și alte tehnologii IT occidentale sunt folosite pentru a exercita o „influență informatică distructivă” asupra țării.

Potrivit acestuia, aceste „amenințări” vor fi incluse în noua versiune a Doctrinei de securitate informațională, care prevede întărirea controlului asupra spațiului digital în toate etapele, de la creare până la utilizarea sistemelor, inclusiv a celor bazate pe inteligență artificială.

Internetul, tot mai controlat

De altfel, autoritățile ruse au început deja să analizeze metode de consolidare a controlului asupra internetului, inspirându-se din modelul Chinei, unde funcționează „marele firewall” și din cel al Iranului, unde accesul la internet este restricționat frecvent în timpul protestelor.

Surse citate de Reuters susțin că oficialii au primit sarcina de a identifica soluții pentru blocarea unor segmente extinse ale internetului, atât mobil, cât și fix, precum și pentru monitorizarea comunicațiilor online ale cetățenilor.

Avertisment pentru cetățeni

Anterior, Ministerul rus de Interne le-a recomandat oamenilor să evite publicarea de informații personale și opinii în chat-uri, grupuri sau forumuri deschise.

Reprezentanții instituției au explicat că această precauție este necesară din cauza persoanelor necunoscute care încearcă să atragă utilizatorii în activități ilegale, vizând adesea persoane cu o „poziție activă în viață”.