Rusia își modernizează arsenalul de drone. Geran-5, folosită în premieră împotriva Ucraina

Serviciile de informații militare ucrainene anunță că Moscova a introdus în luptă un nou tip de dronă de atac, mai puternică și cu rază lungă de acțiune, într-un moment în care campania aeriană împotriva infrastructurii Ucrainei s-a intensificat.

Forțele ruse au folosit la începutul acestui an, pentru prima dată, o nouă dronă de atac de tip Geran-5 împotriva Ucrainei, potrivit serviciului de informații militare ucrainean (HUR). Noul vehicul aerian fără pilot „seamănă cu drona Karrar proiectată de Iran” și este echipat cu un motor cu reacție Telefly, „dar cu o forță de tracțiune mai mare decât modelul Geran-3”, precizează HUR.

Atacurile cu drone joacă un rol esențial în campania aeriană a Rusiei împotriva orașelor și infrastructurii ucrainene, care „s-a intensificat în ultimele săptămâni, pe măsură ce Moscova încearcă să distrugă rețeaua energetică a țării”.

Ce se știe despre noua dronă

Potrivit informațiilor furnizate de HUR și citate de Kyiv Independent, Geran-5 are „o lungime de aproximativ 6 metri și o anvergură a aripilor de 5,5 metri”. Spre deosebire de alte modele Geran, care se bazează pe dronele iraniene Shahed, „Geran-5 este construită într-o configurație aerodinamică convențională”.

În rest, unele caracteristici sunt similare cu cele ale modelelor anterioare din serie, inclusiv „sistemul de navigație prin satelit Cometa cu 12 canale și un tracker bazat pe microcomputerul Raspberry Pi și modemuri 3G/4G”, mai arată HUR.

Rază mare de acțiune și posibilă utilizare de pe avioane

Noua dronă „poate transporta o încărcătură explozivă de 90 de kilograme și are o autonomie declarată de aproape 1.000 de kilometri (620 mile)”, ceea ce înseamnă că „ar putea ajunge în orice punct din Ucraina”.

Serviciile de informații ucrainene susțin că Rusia „ia în considerare echiparea avioanelor de atac precum Su-25 cu Geran-5 pentru a le mări raza de acțiune”. De asemenea, „se ia în considerare și echiparea dronelor cu rachete aer-aer R-73 pentru a contracara avioanele ucrainene”, a declarat HUR.

Ucraina își adaptează apărarea

În timp ce Rusia încearcă să-și modernizeze flota de drone, Ucraina spune că dezvoltă noi tactici pentru a face față atacurilor aeriene. Pe lângă folosirea sistemelor de apărare aeriană furnizate de Occident, Kievul „a intensificat producția de drone interceptor, concepute pentru a contracara dronele rusești Shahed”.

Dimensiunea atacurilor rusești din ultima perioadă este confirmată și de președintele Volodimir Zelenski, care a declarat pe 11 ianuarie că „doar în ultima săptămână, forțele ruse au lansat aproape 1.100 de drone de atac împotriva Ucrainei, precum și 890 de bombe aeriene ghidate și 50 de rachete”.