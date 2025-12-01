Noua tactică a rușilor privind avioanele F-16 ale ucrainenilor. Rachetele aer-aer R-60 instalate pe drone Shahed

După aproape patru ani de război împotriva Ucrainei, Rusia apelează la o inovație. Pentru prima dată, pe o dronă rusească de tip Shahed a fost descoperită integrată o rachetă aer-aer R-60, potrivit DefenseRomania.ro.

Drona cu racheta aer-aer R-60 rusă integrată a fost semnalată de expertul ucrainean în război electronic și comunicații militare, Serghei „Flash” Beskrestnov, în canalul său de Telegram.

Combinația reprezintă o nouă încercare a Rusiei de a contracara elicopterele și avioanele de luptă ale Ucrainei, care sunt utilizate pentru a doborî aceste drone, potrivit acestuia,

Imaginile publicate pe rețelele sociale indică doborârea unui astfel de drone Shahed echipată cu o rachetă aer-aer R-60 de către militari ucraineni ai batalionului Darknode, din cadrul Brigăzii 412 Nemesis.

„Aici trebuie să amintim că Ucraina utilizează intens avioane de luptă occidentale, inclusiv F-16 și Mirage 2000 pentru a angaja drone și rachete rusești pe care ocupantul le folosește zilnic în atacuri în valuri. Așa cum a arătat recent și publicația noastră, citând date furnizate de Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei, de când au primit avioanele F-16, ucrainenii le-au integrat rapid în sistemul de apărare antiaeriă. F-urile ucrainenilor au reușit până în prezent peste 300 de lovituri asupra țintelor terestre rusești, dar și o contribuție decisivă la interceptarea a peste 1.300 de amenințări aeriene”, notează DefenseRomania.ro.

Pentru prima oară, pe Shahed a fost observată o rachetă aer-aer R-60.

De regulă, aceste rachete aer-aer de tip R-60 pe care rușii le-au pus acum în premieră pe drone Shahed sunt integrate pe multiple tipuri de avioane sovietice, precum MiG-21, MiG-25, MiG-29, Su-24 sau Su-25.

„Astăzi, pentru prima oară, pe Shahed a fost observată o rachetă aer-aer R-60. Integrarea are ca scop distrugerea elicopterelor și avioanelor de aviație tactică ce urmăresc aceste drone”, a explicat expertul ucrainean Serghei Beskrestnov.

Defense Express arată că racheta R-60, dezvoltată în anii ’60, are o rază de acțiune de până la 7 km în varianta standard și până la 8 km în versiunea modernizată R-60M. Totuși, la altitudini joase, raza efectivă scade la aproximativ 1,5 km.

„Deși cântărește doar 44 kg, încărcătura explozivă ajunge la 3 kg, respectiv 3,5 kg la varianta R-60M din anii ’70. Problemele tehnice ale sistemului sunt însă evidente. Racheta folosește un sistem de identificare a țintei în infraroșu OGS-60TI „Komar”, cu un unghi îngust de detecție de doar 24 de grade, sau 34 de grade în versiunea modernizată OGO-75 „Komar-M”. Astfel, pentru ca racheta să capteze ținta, operatorul dronei trebuie să orienteze cu precizie drona și să mențină aeronava ucraineană în câmpul vizual al rachetei până la momentul blocării țintei”, arată sursa citată.

Potrivit estimărilor experților ucraineni, dronele sunt echipate cu modemuri de tip mesh, care transformă practic aparatul într-un FPV de mari dimensiuni. Această adaptare sporește semnificativ pericolul pentru elicopterele și aeronavele ucrainene folosite la interceptarea dronelor Shahed.

Potrivit ucrainenilor, integrarea rachetelor aer-aer R-60 pe drone Shahed, Rusia nu doar urmărește să lovească avioanele sau elicopterele angajate în doborârea dronelor, dar le poate folosi și în scop de escortă pentru alte drone de atac cu rază lungă, ceea ce ar putea impune o revizuire a tacticilor apărării antiaeriane și a modului de operare al aviației militare ucrainene.

Artificiul tehnic la care apelează rușii prin integrarea de rachete aer-aer pe drone vine după ce, scrie și agenția uraineană Unian, care citează Business Insider, Rusia testează tot mai intens dronele Shahed în roluri de vânătoare împotriva aviației ucrainene, fenomen ce marchează o nouă etapă a tactitii ruse.

Iuri Mironenko, adjunctul ministrului Apărării, a confirmat că operarea acestor drone de la sol, în timp real, complică semnificativ interceptarea lor. În plus, unele drone sunt deja dotate cu camere orientate spre spate, menite să detecteze avioanele sau elicopterele aflate în urmărirea lor.

Autoritățile ucrainene avertizează că Rusia a investit masiv în dezvoltarea și modernizarea dronelor în ultimul an, iar adaptările precum integrarea rachetelor R-60 ar putea indica o schimbare strategică importantă în modul de desfășurare a atacurilor aeriene.