Rusia își dotează dronele Shahed cu sisteme de bruiaj pentru a supraviețui interceptoarelor Ucrainei

Moscova încearcă cu disperare să își protejeze dronele kamikaze cu rază lungă de acțiune. Un oficial din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării a confirmat că noile drone modificate au fost deja detectate în atacurile recente, însă a refuzat să catalogheze această modernizare drept un succes cu care Rusia ar trebui să se laude.

În încercarea de a face dronele sale kamikaze mai greu de doborât, Rusia a început să instaleze echipamente de război electronic direct pe unele dintre dronele de atac de tip Shahed. Scopul? Îndepărtarea dronelor de interceptare ucrainene, după cum a declarat prim-ministrul adjunct al apărării din Ucraina pentru Business Insider. Cu toate acestea, oficialii de la Kiev minimalizează importanța acestei modificări, iar analiștii americani subliniază că primele rezultate sunt mixte. Sistemele de bruiaj reprezintă doar cea mai recentă încercare a Moscovei de a-și menține dronele capabile de atac pe cer.

Rusia bombardează orașele ucrainene în fiecare noapte. În mod obișnuit, atacurile implică între 100 și 200 de drone, însă în cazul unor ofensive masive, numărul acestora crește la câteva sute, fiind însoțite și de zeci de rachete.

Cum funcționează „scutul” rusesc pentru Shahed

Oleksii Vyskub, prim-viceministru al Apărării din Ucraina, a explicat că Rusia a echipat o parte din dronele de tip Shahed cu sisteme de război electronic (EW). Dispozitivele modificate poartă în partea din spate un supresor de frecvență.

Războiul electronic presupune bruierea și provocarea de interferențe care perturbă comunicațiile sau ghidajul unei drone. Aceste aparate Shahed „zboară deasupra țării noastre și încearcă să ne suprime dronele de interceptare”, a precizat Vyskub. Deși Ucraina a detectat aceste drone în timpul atacurilor recente, oficialul a subliniat că tehnologia nu reprezintă o „super-inovație” din partea Rusiei.

Dronele de interceptare folosite de ucraineni sunt dotate cu o încărcătură explozivă mică și distrug ținta fie prin impact direct, fie prin detonare în proximitate. Echipele ucrainene le lansează în fiecare noapte împotriva valurilor de Shahed, iar costul unei singure astfel de drone de interceptare este extrem de redus, în jur de 2.000 de dolari.

Ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, a subliniat că numărul dronelor Shahed doborâte de interceptoare s-a dublat de la începutul anului 2026, chiar dacă Rusia continuă să intensifice atacurile nocturne. În plus, Ucraina a trimis pe front de două ori mai multe interceptoare în această perioadă.

O serie de improvizații care eșuează constant

Instalarea sistemelor de bruiaj este doar ultima dintr-un șir lung de soluții de avarie încercate de ruși. Anul trecut, Moscova a testat camere video orientate spre spate, pentru ca operatorii să poată observa dacă sunt urmăriți de interceptoare. De asemenea, au fost atașate rachete aer-aer pe unele drone pentru a vâna elicopterele pe care Ucraina le folosește în defensiva aeriană.

Recent, serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a raportat apariția unui nou model de Shahed propulsat prin reacție, denumit Geran-4, conceput special pentru a devansa interceptoarele. Acest model cu reacție zboară mult mai rapid și este mai manevrabil decât versiunea clasică cu elice.

Interceptoarele Ucrainei au fost construite inițial pentru dronele Shahed mai lente, care ating o viteză maximă de aproximativ 185 km/h. Totuși, producătorii ucraineni au anunțat deja că lucrează la dezvoltarea unor interceptoare mai rapide, capabile să vâneze noile drone cu reacție ale Rusiei.