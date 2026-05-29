search
Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia își dotează dronele Shahed cu sisteme de bruiaj pentru a supraviețui interceptoarelor Ucrainei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Moscova încearcă cu disperare să își protejeze dronele kamikaze cu rază lungă de acțiune. Un oficial din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării a confirmat că noile drone modificate au fost deja detectate în atacurile recente, însă a refuzat să catalogheze această modernizare drept un succes cu care Rusia ar trebui să se laude.

Dronă de tip Shahed/FOTO: Shutterstock
Dronă de tip Shahed/FOTO: Shutterstock

În încercarea de a face dronele sale kamikaze mai greu de doborât, Rusia a început să instaleze echipamente de război electronic direct pe unele dintre dronele de atac de tip Shahed. Scopul? Îndepărtarea dronelor de interceptare ucrainene, după cum a declarat prim-ministrul adjunct al apărării din Ucraina pentru Business Insider. Cu toate acestea, oficialii de la Kiev minimalizează importanța acestei modificări, iar analiștii americani subliniază că primele rezultate sunt mixte. Sistemele de bruiaj reprezintă doar cea mai recentă încercare a Moscovei de a-și menține dronele capabile de atac pe cer.

Rusia bombardează orașele ucrainene în fiecare noapte. În mod obișnuit, atacurile implică între 100 și 200 de drone, însă în cazul unor ofensive masive, numărul acestora crește la câteva sute, fiind însoțite și de zeci de rachete.

Cum funcționează „scutul” rusesc pentru Shahed

Oleksii Vyskub, prim-viceministru al Apărării din Ucraina, a explicat că Rusia a echipat o parte din dronele de tip Shahed cu sisteme de război electronic (EW). Dispozitivele modificate poartă în partea din spate un supresor de frecvență.

Războiul electronic presupune bruierea și provocarea de interferențe care perturbă comunicațiile sau ghidajul unei drone. Aceste aparate Shahed „zboară deasupra țării noastre și încearcă să ne suprime dronele de interceptare”, a precizat Vyskub. Deși Ucraina a detectat aceste drone în timpul atacurilor recente, oficialul a subliniat că tehnologia nu reprezintă o „super-inovație” din partea Rusiei.

Dronele de interceptare folosite de ucraineni sunt dotate cu o încărcătură explozivă mică și distrug ținta fie prin impact direct, fie prin detonare în proximitate. Echipele ucrainene le lansează în fiecare noapte împotriva valurilor de Shahed, iar costul unei singure astfel de drone de interceptare este extrem de redus, în jur de 2.000 de dolari.

Ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, a subliniat că numărul dronelor Shahed doborâte de interceptoare s-a dublat de la începutul anului 2026, chiar dacă Rusia continuă să intensifice atacurile nocturne. În plus, Ucraina a trimis pe front de două ori mai multe interceptoare în această perioadă.

O serie de improvizații care eșuează constant

Instalarea sistemelor de bruiaj este doar ultima dintr-un șir lung de soluții de avarie încercate de ruși. Anul trecut, Moscova a testat camere video orientate spre spate, pentru ca operatorii să poată observa dacă sunt urmăriți de interceptoare. De asemenea, au fost atașate rachete aer-aer pe unele drone pentru a vâna elicopterele pe care Ucraina le folosește în defensiva aeriană.

Recent, serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a raportat apariția unui nou model de Shahed propulsat prin reacție, denumit Geran-4, conceput special pentru a devansa interceptoarele. Acest model cu reacție zboară mult mai rapid și este mai manevrabil decât versiunea clasică cu elice.

Interceptoarele Ucrainei au fost construite inițial pentru dronele Shahed mai lente, care ating o viteză maximă de aproximativ 185 km/h. Totuși, producătorii ucraineni au anunțat deja că lucrează la dezvoltarea unor interceptoare mai rapide, capabile să vâneze noile drone cu reacție ale Rusiei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
digi24.ro
image
VIDEO cu momentul în care drona rusească a lovit blocul din Galați. Explozia a fost urmată de un incendiu
stirileprotv.ro
image
Cum putea fi evitată prăbușirea dronei pe blocul din Galați. Surse militare, pentru Gândul: „Nu tragi cu tunul după muște”
gandul.ro
image
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
mediafax.ro
image
Foștii fotbaliști ai Stelei au comentat gestul lui Ogăraru și Oprița, care nu au salutat Peluza Nord FCSB: „Am fost de la 14 ani în Ghencea” / „Ce să-i spun fetei mele?”
fanatik.ro
image
Dosarul mitei electorale la AUR, deschis în 2023, e tot la Parchet. ONG-ul „medical” asociat cu partidul are sediul într-un fost restaurant, laolaltă cu firmele unui consilier local de la sectorul 3
libertatea.ro
image
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
digisport.ro
image
Jorge, dezvăluire surprinzătoare despre Iulia Pârlea. Ce legătură avea prezentatoarea de la PRO TV cu familia artistului
click.ro
image
Racheta lui Jeff Bezos a explodat pe rampa de lansare. O anomalie a precedat deflagrația uriașă. Reacția lui Elon Musk
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Cod galben de vânt şi vijelii în mai multe regiuni din țară. Rafale de până la 90 km/h la munte
observatornews.ro
image
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
cancan.ro
image
Schimbare la acordarea biletelor CFR și la transportul gratuit la pensie. Ce apare nou pe talonul de pensii?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Cum să păstrezi răcoarea în casă fără să pornești mereu aerul condiționat. Trucurile simple care pot reduce temperatura cu câteva grade
playtech.ro
image
Dinamo – FCSB, surprize mari în primul 11 al celor două echipe. Juri Cisotti, vârf! Exclusiv
fanatik.ro
image
Piața bursieră emite un semnal de atenționare rar. ”Indicatorul Buffett” a început să se facă roșu
ziare.com
image
Anunț oficial al SUA, în privința dronelor: "Să se aştepte la acţiuni rapide, dacă încalcă spaţiul aerian restricţionat!"
digisport.ro
image
Ferma lui nea Marian care atrage sute de vizitatori. Un fruct obișnuit i-a adus succesul: „Nu am mărit prețul, așa că oricine își permite”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Mariana Bitang, de nerecunoscut! Doamna de Aur a gimnasticii românești, tunsă scurt, alături de Octavian Bellu prin Herăstrău FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Cine sunt victimele din explozia dronei rusești care a căzut pe blocul din Galați. O mamă și copilul ei au ajuns de urgență la spital VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
click.ro
image
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
click.ro
image
Christian Sabbagh vorbește despre perioada de după AVC. Ce s-a schimbat în viața lui și cum se simte în prezent: „Sunt mai atent”. Meniul prezentatorului într-o zi obișnuită
click.ro
Prințesa Charlotte a Prusiei foto profimedia 0604166030 jpg
După ce-a găzduit orgii la palat, sora Împăratului i-a șantajat pe swingerii aristocrați. Efectele devastatoare ale „Aventurii Kotze”
okmagazine.ro
Cindy Crawford foto Profimedia jpg
Nici măcar Cindy Crawford nu e perfectă! Boala care o face să arate obosită îi dă de furcă în modeling
clickpentrufemei.ro
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva

Click! Pentru femei

image
Nici măcar Cindy Crawford nu e perfectă! Boala care o face să arate obosită îi dă de furcă în modeling

Click! Sănătate

image
Fă testul și afli de ce te simți singur/ă. Prima imagine pe care o vezi în acest test dezvăluie motivul