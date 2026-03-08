SUA trimit în Orientul Mijlociu un sistem anti-dronă care și-a dovedit eficiența în războiul din Ucraina. Cum funcționează Merops

Statele Unite urmează să trimită un sistem avansat anti-drone în Orientul Mijlociu pentru a consolida apărarea împotriva dronelor iraniene, au declarat vineri sub rezerva anonimatului doi oficiali americani, pentru The Associated Press.

Sistemul a fost deja testat cu succes împotriva dronelor Shahed de fabricație iraniană în războiul din Ucraina. Decizia de a-l desfășura în Orientul Mijlociu vine în contextul îngrijorărilor crescânde privind planurile de răspuns la represaliile Iranului în regiune în urma bombardamentelor militare americane și israeliene. Țările din Golful Persic s-au plâns că nu li s-a oferit suficient timp pentru a se pregăti pentru avalanșa de drone și rachete iraniene lansate asupra teritoriului lor.

Deși armata americană a folosit cu succes sistemele de apărare antirachetă Patriot și THAAD pentru a intercepta rachete iraniene, oficialii spun că în Orientul Mijlociu există încă puține sisteme eficiente pentru combaterea dronelor. Un oficial din domeniul apărării a descris riposta SUA la atacurile cu dronele Shahed ale Iranului drept „dezamăgitoare”, în măsura în care că dronele lansate de Iran sunt o versiune mai simplă a celor pe care Rusia le folosește și le perfecționează constant în războiul dus în Ucraina.

Sistemul american Merops folosește drone pentru a intercepta alte drone. Este destul de compact pentru a încăpea în spatele unei camionete de dimensiuni medii și utilizează inteligența artificială pentru a identifica și urmări dronele inamice. Sistemul poate continua să funcționeze chiar și atunci când semnalele prin satelit sau comunicațiile electronice sunt bruiate.

Un avantaj major al sistemului este costul. Rachetele interceptoare pot costa sute de mii de dolari, în timp ce multe drone de atac costă mai puțin de 50.000 de dolari.

Alesul democrat Jim Himes din Connecticut, principalul democrat din Comisia pentru Informații a Camerei Reprezentanților, a declarat recent că dronele iraniene reprezintă o provocare serioasă pentru SUA.

„Suntem destul de buni la doborârea rachetelor. Ceea ce este mult mai problematic pentru noi este arsenalul uriaș de drone iraniene, care sunt greu de detectat și dificil de distrus”, a spus Himes.

El a explicat că situația creează o „problemă matematică”, deoarece SUA nu pot continua să folosească sisteme costisitoare precum Patriot pentru a distruge drone.

„Este extrem de scump să dobori o dronă ieftină”, a spus el. „O rachetă uriașă care vânează o amărâtă de dronă”.

Sistemul Merops a fost desfășurat anterior în state NATO precum Polonia și România, în noiembrie, după ce drone de atac rusești au intrat în mod repetat în spațiul aerian al alianței. Oficialul american din domeniul apărării citat a declarat că SUA au extras lecții din desfășurarea acestui sistem în Ucraina și din Europa.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că Statele Unite au cerut ajutorul Ucrainei pentru combaterea dronelor Shahed iraniene, pe care Rusia le folosește în număr mare în războiul din Ucraina. Zelenski nu a precizat ce fel de asistență va oferi Ucraina, dar oficialul american citat de AP a dezvăluit că sistemul Merops face parte din acest efort.

În Orientul Mijlociu, sistemele Merops vor fi desfășurate în mai multe locații, inclusiv în zone unde nu sunt prezente trupe americane, a mai dezvăluit sursa AP. Majoritatea sistemelor vor fi livrate direct de compania Perennial Autonomy, susținută de fostul CEO Google, Eric Schmidt.

Oficialii Pentagonului au recunoscut recent, în briefinguri confidențiale cu congresmenii, că valurile de drone lansate de Iran sunt dificil de oprit, expunând potențiale ținte americane din regiunea Golfului.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Pentagonul a luat măsuri pentru a consolida apărarea, dar a avertizat niciun sistem nu poate opri toate atacurile.

„Asta nu înseamnă că le putem opri pe toate, dar ne-am asigurat că există maximum de apărare și protecție a forțelor înainte de a trece la ofensivă.”

Experții din industrie spun că lecțiile din Ucraina și Orientul Mijlociu arată că SUA trebuie să accelereze dezvoltarea și implementarea tehnologiilor avansate anti-drone.

„Forțele noastre trebuie să poată apăra baze și populații fără să cheltuiască un milion de dolari pentru a opri o amenințare de 50.000 de dolari”, a comentat Michael Robbins, președintele și CEO-ul grupului din industria dronelor AUVSI.

WSJ: Primele sisteme Merops care vor fi trimise în Orientul Mijlociu provin din stocurile din Europa ale armatei SUA

Potrivit unor oficiali americani citați de publicația americană SUA vor trimite în Orientul Mijlociu un număr limitat de sisteme defensive Merops; acestea vor fi desfășurate împreună cu personal militar american care le va opera și va instrui alte trupe în utilizarea acestora.

Oficialii au declarat că primul lot provine din stocurile armatei americane staționate în Europa, urmând ca alte unități să fie livrate ulterior. Acestea vor fi furnizate de compania producătoare Perennial Autonomy.

Ucraina, a cărei armată are o experiență vastă în combaterea dronelor de origine iraniană folosite de Rusia, este de asemenea așteptată să participe la instruire. Un oficial american a declarat că specialiști ucraineni ar putea ajuta la pregătirea trupelor pentru a intercepta mai eficient aceste drone. Kievul nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii, însă președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus anterior că Statele Unite și mai mulți aliați regionali au cerut ajutorul Ucrainei în combaterea atacurilor iraniene.

Statele Unite nu sunt singura țară interesată de experiența militară acumulată de Ucraina. Reprezentanți din Qatar și alte state din Golf, care au devenit ținte ale dronelor și rachetelor iraniene, au călătorit în Ucraina pentru a se întâlni cu producători de armament și pentru a studia modul în care țara și-a dezvoltat lanțurile de aprovizionare.

Recent, peste o duzină de oficiali qatarezi au vizitat facilitățile de producție ale unei mari companii ucrainene din domeniul apărării. Potrivit conducerii companiei, delegația a participat la întâlniri cu directorii și a vizitat un teren secret de antrenament unde sunt prezentate metodele prin care Ucraina doboară drone rusești folosind tehnologii ucrainene și occidentale.

Cum funcționează sistemul Merops

Sistemul Merops adoptă o abordare diferită față de apărarea aeriană tradițională. În locul unei rachete interceptoare clasice, sistemul este de fapt o dronă proiectată pentru a distruge alte drone.

Odată lansată, drona are capacitatea de a căuta autonom ținte folosind unde radio, radar sau semnătura termică a acestora. Când ajunge la aproximativ un kilometru de țintă, inteligența artificială de la bord fixează ținta și declanșează o explozie în apropiere pentru a o distruge.

Potrivit operatorilor, interceptorul poate atinge viteze de peste 290 km/h și altitudini de până la aproximativ 5.000 de metri.

O soluție mult mai ieftină

Unul dintre cele mai mari avantaje ale sistemului Merops este costul său redus. Fiecare dronă interceptoare costă mai puțin de 10.000 de dolari, potrivit unui oficial militar american. Pe măsură ce producția va crește, prețul ar putea scădea până la aproximativ 7.000 de dolari pe unitate.

Cel puțin o parte dintre aceste drone sunt produse în Taiwan, a precizat oficialul.

Costul este mult mai mic comparativ cu sistemele tradiționale de apărare aeriană. De exemplu, o rachetă interceptoare din sistemul Patriot produs în SUA poate costa aproximativ 4 milioane de dolari, iar producția acestor rachete este lentă.

Forțele Aeriene ale SUA au testat și alte metode mai ieftine, inclusiv rachete ghidate cu laser montate pe avioane de luptă, folosite anul trecut pentru a doborî drone inamice în confruntările cu rebelii houthi.

Totuși, interceptorii precum Merops au și limitări. Raza lor de acțiune este relativ scurtă, ceea ce înseamnă că trebuie desfășurați aproape de obiectivele protejate. De asemenea, eficiența lor poate scădea în condiții meteorologice nefavorabile.

Atacurile iraniene se intensifică

Iranul a lansat sute de rachete balistice și drone Shahed împotriva statelor vecine și a bazelor militare americane din regiune.

Într-un atac cu dronă au murit șase militari americani. Emiratele Arabe Unite au declarat că au fost vizate de 689 de drone în primele trei zile ale conflictului, dintre care 44 au lovit teritoriul țării.

În Iordania, o dronă iraniană a avariat un radar asociat sistemului american THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), un sistem sofisticat de apărare antirachetă destinat interceptării rachetelor balistice în afara atmosferei.

Lecțiile dure ale războiului din Ucraina

Pentru Ucraina, combaterea dronelor Shahed a fost un proces dificil, învățat direct pe câmpul de luptă.

„Drona Shahed nu este o țintă ușoară”, a avertizat colonelul Yuri Ihnat, purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene. „Forțele ucrainene au învățat să le intercepteze eficient în urma unei experiențe brutale, dar acest proces a necesitat timp.”