Proiect major de infrastructură, repornit după 12 ani. Radu Miruță: „Este o reparație morală”

Ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că a fost deblocat proiectul drumului expres Târgu Jiu – Filiași, despre care spune că a fost promis ani la rând fără rezultate. Potrivit acestuia, marți, 28 iulie, a fost atribuit contractul pentru proiectarea și execuția primului lot al investiției.

„Veste uriașă pentru dezvoltarea rețelei de drumuri din sudul României: am deblocat astăzi, la Ministerul Transporturilor, proiectul drumului expres Târgu Jiu – Filiași”, a transmis Miruță într-o postare pe Facebook.

Ministrul a criticat PSD, susținând că proiectul a stagnat timp de peste un deceniu.

„După 12 ani de promisiuni goale din partea PSD, în doar câteva săptămâni la Ministerul Transporturilor am deblocat acest proiect atât de important pentru întreaga regiune, despre care doar s-a vorbit, dar nu s-a făcut nimic”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Radu Miruță, contractul pentru Lotul 6, aflat la capătul dinspre Târgu Jiu al drumului expres Filiași – Târgu Jiu, a fost atribuit asocierii Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (lider, Turcia) – SC MIS Grup SRL (România).

Valoarea contractului este de 1.998.077.020,68 lei, fără TVA.

„Acum câteva minute a fost atribuit contractul de proiectare și execuție pentru capătul dinspre Târgu Jiu al Drumului Expres Filiași – Târgu Jiu, Lotul 6”, a precizat ministrul.

Durata estimată pentru finalizarea lucrărilor este de 34 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Lucrările vor începe din zona municipiului Târgu Jiu, iar primul tronson va avea o lungime de aproximativ 19,25 kilometri, până la Târgu Cărbunești, unde va fi realizată conexiunea cu Drumul Județean 661.

Proiectul include 25 de lucrări de artă, printre care și un viaduct de 644 de metri, descris de ministru drept o lucrare cu un grad ridicat de complexitate tehnică.

Semnarea contractului va putea avea loc după expirarea termenului legal pentru depunerea eventualelor contestații.

Radu Miruță a afirmat că investiția reprezintă o șansă pentru dezvoltarea județului Gorj, afectat de restructurarea sectorului energetic.

„Este o reparație morală și o dreptate pentru un județ afectat de tranziția energetică și care are nevoie de investiții ca de aer. Iar primul pas sănătos pentru atragerea investițiilor este crearea infrastructurii”, a transmis ministrul.

În final, acesta a subliniat că diferența dintre promisiuni și rezultate se vede în proiectele puse în practică.

„Ani la rând s-a vorbit despre acest drum. Diferența dintre vorbe și rezultate se măsoară în fapte”, a concluzionat Radu Miruță.