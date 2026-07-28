 Mitică Dragomir îl vede pe David Popovici președinte: „Trebuie să învețe să mintă bine” | adevarul.ro
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Mitică Dragomir îl vede pe David Popovici președinte: „Trebuie să învețe să mintă bine”

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În ultimii ani, David Popovici a devenit unul dintre cei mai valoroși sportivi ai României. Campion olimpic și mondial, acesta a stabilit și un record mondial, iar performanțele sale l-au transformat într-un simbol al sportului românesc.

David Popovici Foto/Facebook
David Popovici Foto/Facebook

Deși nu a lăsat niciodată să se înțeleagă că ar fi interesat de o carieră în politică, Popovici a vorbit în repetate rânduri despre problemele cu care se confruntă înotul românesc și despre condițiile în care se pregătesc sportivii. Pornind de la exemplele unor foști mari sportivi care au intrat în politică în alte țări, Mitică Dragomir consideră că și David Popovici ar putea avea succes într-un astfel de domeniu și chiar ar putea ajunge, într-o zi, în cea mai înaltă funcție în stat.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a declarat că înotătorul are un număr foarte mare de susținători și crede că mulți români l-ar vota dacă ar decide vreodată să candideze la alegerile prezidențiale. În opinia sa, pentru a reuși într-o astfel de provocare, Popovici ar trebui să aibă curajul de a face pasul spre politică.

„Trebuie să înveţe să mintă bine!”

În continuarea intervenției sale, Mitică Dragomir i-a oferit lui David Popovici și câteva sfaturi despre cum ar putea avea succes dacă ar alege, la un moment dat, o carieră politică.

„Bineînțeles că ar putea fi ales președinte. Mai ales dacă învață carte. Dacă intră în organizația de tineret a vreunui partid, promovează deputat, senator şi după aceea, direct! Toată lumea îl votează, fac pariu pe cât vrei! Dar trebuie să aibă sânge în instalație, fără asta nu se poate. Trebuie să învețe să mintă bine, să învețe să promită!, a precizat Mitică Dragomir, la fanatik.ro.

David Popovici: „Ăsta este un mesaj către toți politicienii!”

„Pentru o Românie educată, sănătoasă, trebuie să investim mai mult în sport. Ăsta este un mesaj către toți politicienii care vorbesc despre asta, dar la un moment dat mesajul se blochează pe undeva. Așa că, trebuie să facem ceva!

Pentru că vedeți toate reacțiile oamenilor obișnuiți care se uită la televizor, oamenilor din funcții înalte… toată lumea e fericită, toată lumea se bucură, dar hai să ne bucurăm mai des, de ce nu? Hai să avem mai mulți campioni olimpici, mai mulți medaliați, mai mulți finaliști, mai mulți calificați la Jocurile Olimpice!, a transmis Popovici, pentru TVR.

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