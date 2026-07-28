Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un nou atac la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan și a partidelor aflate la putere, afirmând că social-democrații vor lupta pentru a înlătura ceea ce a numit „pesta haștagistă” din România.

„PSD e aici, e în picioare și ne vom bate cu ei peste tot, astfel încât să eliminăm această pestă haștagistă din România. De trei luni nu fac nimic decât înjurături la adresa PSD-ului. Asta nu a ieftinit motorina, nu a scăzut facturile. Românii nu trăiesc mai bine dacă această bulă de uzurpatori continuă”, a declarat Grindeanu, luni seară, la Antena 3 CNN.

Liderul social-democrat a afirmat că PSD este dispus să sprijine adoptarea proiectelor necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, însă a cerut Guvernului să retragă hotărârile pe care le consideră adoptate peste limitele atribuțiilor unui Executiv interimar.

„Insist către guvern: să retragă toate aceste hotărâri de guvern care exced atribuțiile pe care le are un guvern demis. Promit că voi convoca o sesiune extraordinară și le vom vota. Altfel, riscăm să pierdem un miliard de euro. Retrageți-le, trimiteți-le la Parlament și, dacă sunt bune, le vom aproba”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a anunțat și că formațiunea a început demersurile în instanță împotriva Executivului.

„Noi azi am depus 12 plângeri prealabile legate de cele 12 hotărâri de guvern. Mâine vom depune acțiunea în contencios”, a precizat liderul social-democrat.

Grindeanu s-a declarat încrezător că actualul blocaj politic va fi depășit în perioada următoare și că România va avea în curând un Executiv cu puteri depline.

„Nu rămânem în acest blocaj. Eu sunt foarte optimist că după 15 august vom avea un guvern cu puteri depline”, a afirmat liderul PSD.