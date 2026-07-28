Modernizarea căii ferate Brașov–Sighișoara va depăși 2030: „Mai trec 10 ani în ritmul actual”

Lucrările de modernizare a căii ferate Brașov-Sighișoara se vor prelungi dincolo de anul 2030, iar în ritmul actual finalizarea întregului proiect ar putea dura încă un deceniu, avertizează Asociația Pro Infrastructura (API).

În aceste condiții, organizația propune CFR Infrastructură să repare aproximativ 40 de kilometri din traseul existent, între Apața și Cața, prin Augustin și Rupea. Măsura ar putea reduce cu aproximativ 40 de minute durata călătoriei, care ajunge în prezent la cel puțin trei ore și jumătate.

„Nu este o soluție-minune, dar se va reduce timpul de parcurs cu vreo 40 de minute”, susține Pro Infrastructura.

Organizația arată că traseul Apața-Augustin-Rupea-Cața va fi păstrat și după finalizarea modernizării, astfel încât investițiile făcute acum în infrastructura existentă ar putea fi utilizate în continuare.

Lucrările au ajuns la aproximativ 60% după șase ani

Potrivit Pro Infrastructura, loturile au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 60% după șase ani de contract, iar partea rămasă include unele dintre cele mai dificile lucrări.

Asociația susține că pe anumite tronsoane nu există încă soluții constructive definitive. Un exemplu este tunelul Archita 2, în timp ce alte lucrări ar putea fi scoase din actualul contract și relicitate deoarece costurile suplimentare ar depăși rezervele disponibile pentru implementare.

Probleme sunt semnalate și în zona viaductului de aproximativ doi kilometri de la Măieruș, unde lucrările sunt într-un stadiu incipient. Potrivit API, restricțiile prevăzute în acordul de mediu permit desfășurarea unor lucrări doar în perioada aprilie-august.

Asociația avertizează că există inclusiv riscul rezilierii actualului contract dacă problemele de implementare și finanțare nu vor putea fi rezolvate.

Progres de 2% într-un an pe Apața-Cața

Situația este și mai dificilă pe tronsonul Apața-Cața, unde progresul fizic din ultimele 12 luni ar fi fost de numai 2%, potrivit organizației.

Pro Infrastructura susține că utilajele de forare a tunelurilor de la Homorod și Ormeniș înaintează cu aproximativ 2-3 metri pe zi, mult sub ritmul de 15 metri pe zi anunțat de constructorul Aktor.

După finalizarea săpăturilor, mai trebuie instalate șinele, sistemul de alimentare cu energie electrică și semnalizarea în aproximativ 24 de kilometri de galerii, corespunzători celor 12 kilometri de cale dublă.

„Și aici vom depăși cu siguranță 2030”, avertizează organizația.

Pro Infrastructura cere folosirea mai rapidă a liniilor deja modernizate

Asociația critică și faptul că pe unele sectoare unde există sau urmează să existe cale dublă modernizată pentru viteze de până la 160 km/h, precum Brașov-Stupini-Bod și Vânători-Albești-Sighișoara, circulația se desfășoară în continuare pe un singur fir și, în anumite zone, cu viteze reduse.

Potrivit actualului calendar, trecerea la circulația pe ambele fire ar urma să aibă loc abia spre finalul șantierului. Pro Infrastructura cere modificarea acestuia și punerea mai rapidă în funcțiune a infrastructurii deja realizate.

„Gândirea optimistă «lasă că se termină imediat modernizarea și circulăm în 52 de minute pe Brașov-Sighișoara» nu este justificată”, concluzionează organizația.