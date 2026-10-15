 Rusia înăsprește regulile privind criptomonedele. Tranzacțiile directe între persoane fizice, vizate de noi restricții | adevarul.ro
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Rusia înăsprește regulile privind criptomonedele. Tranzacțiile directe între persoane fizice, vizate de noi restricții

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Rusia pregătește o schimbare importantă a regulilor care guvernează piața criptomonedelor, prin limitarea tranzacțiilor directe între persoane fizice și introducerea unor condiții mai stricte pentru transferul activelor digitale. Noile prevederi, asociate cadrului legislativ adoptat în august 2026, urmează să intre în aplicare de la 1 iulie 2027, potrivit informațiilor publicate de Banca Centrală a Rusiei.

Bitcoin și ale criptoactive peste circuite electronice
Rusia pregătește o schimbare importantă a regulilor care guvernează piața criptomonedelor Foto: arhivă

Una dintre principalele schimbări vizează operațiunile de tip P2P (peer-to-peer), prin care două persoane pot cumpăra, vinde sau transfera criptomonede direct una către cealaltă, fără să utilizeze în mod obligatoriu serviciile unui intermediar autorizat. Acest mecanism este folosit pe scară largă de participanții la piața activelor digitale, inclusiv de cei care doresc să transfere rapid criptomonede sau să le schimbe contra monedei naționale.

Potrivit informațiilor prezentate de Banca Centrală a Rusiei, începând cu 1 iulie 2027, tranzacțiile directe între persoane fizice vor fi supuse unor restricții, iar anumite operațiuni vor trebui realizate prin intermediari care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație. Printre aceștia se numără brokerii și operatorii de schimb autorizați, care vor funcționa în cadrul sistemului de supraveghere instituit de autorități.

Schimbarea ar putea modifica semnificativ modul în care utilizatorii ruși accesează piața criptomonedelor, în special în cazul celor care se bazează pe platforme P2P pentru cumpărarea și vânzarea activelor digitale. În locul tranzacțiilor realizate direct între utilizatori, anumite operațiuni vor depinde de existența unor intermediari recunoscuți de autorități și de respectarea procedurilor impuse acestora.

Restricții și pentru transferurile către portofele digitale personale

Noile reguli vizează, de asemenea, anumite transferuri către portofele digitale de tip self-custody, prin care utilizatorii își păstrează și își gestionează singuri criptomonedele, fără să lase controlul asupra acestora în seama unei platforme de tranzacționare. Spre deosebire de portofelele administrate de exchange-uri, aceste soluții le permit deținătorilor să controleze direct cheile private asociate activelor lor.

Regimul aplicabil acestor transferuri trebuie interpretat în limitele prevăzute de lege și de normele de punere în aplicare. Prin urmare, existența unor restricții asupra anumitor operațiuni nu înseamnă automat că toate portofelele personale vor deveni ilegale sau că deținerea de criptomonede va fi interzisă în orice circumstanță.

Pentru utilizatori, diferența este esențială: accesul la activele digitale, posibilitatea de a le transfera și modalitățile în care acestea pot fi tranzacționate vor depinde de tipul operațiunii și de condițiile stabilite de autoritățile ruse. Clarificările oficiale și textul integral al legislației sunt, astfel, esențiale pentru stabilirea exactă a limitelor impuse.

Noile măsuri sunt asociate Legii federale nr. 282-FZ din 4 august 2026, referitoare la monedele digitale și drepturile digitale. Data de 1 iulie 2027 este indicată în explicațiile oficiale drept un reper pentru aplicarea restricțiilor privind tranzacțiile directe între persoane fizice.

Calendarul și condițiile concrete de aplicare trebuie raportate la textul legii și la reglementările relevante ale Băncii Centrale a Rusiei. 

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