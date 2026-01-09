Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera

Moscova anunță că președintele american Donald Trump a decis, la solicitarea Federației Ruse, eliberarea a doi cetățeni ruși de pe petrolierul „Marinera”, reținut recent în Atlanticul de Nord. Autoritățile ruse spun că încep procedurile pentru repatrierea acestora cât mai rapid.

Președintele SUA, Donald Trump, a hotărât să elibereze doi cetățeni ruși din echipajul petrolierului „Marinera”, ca răspuns la o solicitare oficială a Federației Ruse. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a mulțumit conducerii americane pentru această decizie.

„Ca răspuns la solicitarea noastră, președintele SUA, Donald Trump, a luat decizia de a elibera doi cetățeni ruși din echipajul petrolierului «Marinera», reținut anterior de partea americană în timpul unei operațiuni în Atlanticul de Nord”, a declarat diplomatul rus. „Salutăm această decizie și exprimăm recunoștința noastră conducerii SUA”, a adăugat Zaharova, citată de Tass.

Proceduri pentru repatrierea celor doi ruși

Potrivit Mariei Zaharova, partea rusă a început „elaborarea urgentă și practică a tuturor aspectelor legate de asigurarea întoarcerii cât mai rapide” a celor doi cetățeni ai Federației Ruse în patria lor.

Cazul are legătură cu o operațiune recentă a autorităților americane în Atlanticul de Nord, în urma căreia o navă-cisternă a fost reținută.

Cum a fost confiscată nava

Anterior, Garda de Coastă a SUA anunțase că, „alături de Departamentul de Război”, a efectuat „confiscarea navei-cisternă Bella I în Atlanticul de Nord”. În comunicatul emis atunci se preciza: „În urma unei operațiuni susținute de urmărire în Atlantic de către nava Cutter Munro, echipele tactice ale Gărzii de Coastă au folosit autoritatea noastră puternică de aplicare a legii maritime pentru a asigura Bella I printr-o operațiune comună executată cu precizie. Datorită eforturilor întregii administrații și coordonării perfecte, forța noastră maritimă de luptă este mândră să stăpânească marea, să respecte dreptul internațional și să apere America”.

Ulterior, nava a fost identificată ca fiind „Marinera”, fostă „Bella I”. Imagini care par filmate din elicopter arată vasul, sub pavilion rus, escortat de o navă a Gărzii de Coastă americane.