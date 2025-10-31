Lovitură grea pentru Putin. Complexul „Oreșnik”, distrus de serviciile ucrainene. Operațiunea a fost un succes, anunță șeful SBU

Serviciile speciale ucrainene au desfășurat o operațiune secretă, distrugând complexul „Oreșnik”.

Potrivit șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, operațiunea a avut loc încă din vara anului 2024 și, potrivit lui, a fost un succes, iar acum rezultatele pot fi discutate public.

Președintele Volodimir Zelenski a oferit detalii suplimentare, scrie Dialog.ua. Potrivit acestuia, rușii pregătiseră trei lansări de rachete din acest complex, dar au efectuat efectiv doar una.

Autoritățile ucrainene estimează că adversarul mai poate efectua până la șase lansări disponibile și intenționează să amplaseze complexul „Oreșnik” pe teritoriul Belarusului.

Conform experților consultați, noua bază ar putea găzdui complexul rusesc de lansare a rachetelor balistice de rază medie „Oreșnik”.

Rusia a folosit o rachetă balistică experimentală cu rază intermediară de acțiune în timpul atacului asupra orașului Dnipro. Țara deține probabil doar câteva astfel de rachete. SUA știau despre posibilitatea utilizării rachetei și au avertizat în prealabil Ucraina și alte țări.

Utilizarea rachetei Oreșnik ar fi un răspuns la planurile SUA de a produce și desfășura rachete cu rază medie și mai scurtă de acțiune în Europa și în regiunea Asia-Pacific. Această rachetă este proiectată să transporte focoase nucleare.

Cu toate acestea, potrivit președintelui rus Vladimir Putin, racheta nu purta încărcătură nucleară.