Putin, planuri de dinastie. Liderul de la Kremlin vrea să rămână la putere până la aproape 100 de ani și să-i predea ștafeta fiului său secret

Vladimir Putin, 73 de ani, pare hotărât să intre în istorie nu doar ca unul dintre cei mai longevivi lideri autoritari ai lumii, ci și ca fondatorul unei noi dinastii politice la Moscova. Potrivit presei britanice, planul său ar fi ca fiul său cel mic, Ivan, să-i urmeze la Kremlin atunci când va împlini 35 de ani – adică vârsta minimă pentru a candida la președinția Federației Ruse.

Informația a fost publicată de Daily Star, care citează surse apropiate jurnalistului de investigație rus Ilia Davliacin și fostului consilier prezidențial Abbas Galiamov, odinioară unul dintre autorii discursurilor lui Putin.

„Până la 97 de ani”

Conform acestor surse, președintele rus, ajuns deja la 73 de ani, ar intenționa să rămână în funcție până la venerabila vârstă de 97 de ani – adică până în 2050. În acel an, fiul său Ivan ar urma să aibă 35 de ani, momentul „perfect” pentru a prelua frâiele Kremlinului.

Planul, însă, are o mulțime de fisuri, începând cu faptul că Putin nu a recunoscut niciodată public că ar avea copii cu fosta gimnastă Alina Kabaeva, despre care presa occidentală scrie de ani buni că i-ar fi parteneră de viață și mama a doi băieți, Ivan și Vladimir.

Davliacin susține că intențiile lui Putin au ieșit la iveală în timpul unei discuții private cu președintele Chinei, Xi Jinping, în care cei doi lideri ar fi vorbit despre secretul longevității și speranța de a trăi „cel puțin 150 de ani”. Conversația ar fi fost interceptată accidental, fapt ce a provocat panică printre oficialii chinezi.

Fetele rămân în umbră

Fostul său consilier, Abbas Galiamov, crede că, în realitate, scenariul unei succesiuni prin fiul cel mic este mai degrabă fantezist. „Este mult mai probabil ca una dintre fiicele lui Putin să fie pregătită pentru o eventuală tranziție de putere”, a declarat acesta.

Maria Voronțova (40 de ani) este medic endocrinolog și cercetătoare în domeniul longevității, iar Ekaterina Tihonova (38 de ani), fostă dansatoare de rock’n’roll acrobatic, conduce acum institutul „Inopraktika”, însărcinat cu proiectele de independență tehnologică față de Occident. Ambele au început să apară tot mai des în spațiul public, inclusiv la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, semn că tatăl lor le testează capacitatea de a gestiona apariții oficiale.

„Putin le permite să se implice ușor în politică. Ekaterina a fost deja numită copreședintă a unei comisii guvernamentale pentru substituirea importurilor – o poziție cu vizibilitate mare. Teoretic, ar putea fi propulsată ca succesoare într-o campanie de trei luni. Dar scenariul are multe slăbiciuni”, a punctat Galiamov.

„Tradiții” și limite

Rămâne totuși o întrebare-cheie: ar accepta Rusia, într-un climat tot mai dominat de discursul despre „valorile tradiționale” și patriarhat, o femeie președinte? Chiar și pentru un sistem construit pe loialitate absolută, ideea pare greu de digerat.

Cursa dictatorilor

În prezent, Putin i-a depășit deja ca longevitate politică pe lideri precum Augusto Pinochet (17 ani la putere), Benito Mussolini (20 de ani), Suharto (20 de ani) sau Nicolae Ceaușescu (24 de ani).

Dacă își duce mandatul actual până la capăt, în 2036, va fi stat în fruntea Rusiei mai mult decât Mao Zedong, care a condus China 33 de ani.

Un Putin de 97 de ani, încă la butoane în 2050, ar doborî recordurile lui Muammar Gaddafi (42 de ani de domnie), Kim Ir Sen (46 de ani) și chiar Fidel Castro (49 de ani la conducerea Cubei).

Un plan „grandios”, dar greu de realizat, chiar și pentru un lider care a transformat imprevizibilul în strategie de stat.