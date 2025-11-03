search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Putin, planuri de dinastie. Liderul de la Kremlin vrea să rămână la putere până la aproape 100 de ani și să-i predea ștafeta fiului său secret

0
0
Publicat:

Vladimir Putin, 73 de ani, pare hotărât să intre în istorie nu doar ca unul dintre cei mai longevivi lideri autoritari ai lumii, ci și ca fondatorul unei noi dinastii politice la Moscova. Potrivit presei britanice, planul său ar fi ca fiul său cel mic, Ivan, să-i urmeze la Kremlin atunci când va împlini 35 de ani – adică vârsta minimă pentru a candida la președinția Federației Ruse.

Vladimir Putin, președintele Rusiei/FOTO:AFP
Vladimir Putin, președintele Rusiei/FOTO:AFP

Informația a fost publicată de Daily Star, care citează surse apropiate jurnalistului de investigație rus Ilia Davliacin și fostului consilier prezidențial Abbas Galiamov, odinioară unul dintre autorii discursurilor lui Putin.

„Până la 97 de ani”

Conform acestor surse, președintele rus, ajuns deja la 73 de ani, ar intenționa să rămână în funcție până la venerabila vârstă de 97 de ani – adică până în 2050. În acel an, fiul său Ivan ar urma să aibă 35 de ani, momentul „perfect” pentru a prelua frâiele Kremlinului.

Planul, însă, are o mulțime de fisuri, începând cu faptul că Putin nu a recunoscut niciodată public că ar avea copii cu fosta gimnastă Alina Kabaeva, despre care presa occidentală scrie de ani buni că i-ar fi parteneră de viață și mama a doi băieți, Ivan și Vladimir.

Davliacin susține că intențiile lui Putin au ieșit la iveală în timpul unei discuții private cu președintele Chinei, Xi Jinping, în care cei doi lideri ar fi vorbit despre secretul longevității și speranța de a trăi „cel puțin 150 de ani”. Conversația ar fi fost interceptată accidental, fapt ce a provocat panică printre oficialii chinezi.

Fetele rămân în umbră

Fostul său consilier, Abbas Galiamov, crede că, în realitate, scenariul unei succesiuni prin fiul cel mic este mai degrabă fantezist. „Este mult mai probabil ca una dintre fiicele lui Putin să fie pregătită pentru o eventuală tranziție de putere”, a declarat acesta.

Maria Voronțova (40 de ani) este medic endocrinolog și cercetătoare în domeniul longevității, iar Ekaterina Tihonova (38 de ani), fostă dansatoare de rock’n’roll acrobatic, conduce acum institutul „Inopraktika”, însărcinat cu proiectele de independență tehnologică față de Occident. Ambele au început să apară tot mai des în spațiul public, inclusiv la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, semn că tatăl lor le testează capacitatea de a gestiona apariții oficiale.

„Putin le permite să se implice ușor în politică. Ekaterina a fost deja numită copreședintă a unei comisii guvernamentale pentru substituirea importurilor – o poziție cu vizibilitate mare. Teoretic, ar putea fi propulsată ca succesoare într-o campanie de trei luni. Dar scenariul are multe slăbiciuni”, a punctat Galiamov.

„Tradiții” și limite

Rămâne totuși o întrebare-cheie: ar accepta Rusia, într-un climat tot mai dominat de discursul despre „valorile tradiționale” și patriarhat, o femeie președinte? Chiar și pentru un sistem construit pe loialitate absolută, ideea pare greu de digerat.

Cursa dictatorilor

În prezent, Putin i-a depășit deja ca longevitate politică pe lideri precum Augusto Pinochet (17 ani la putere), Benito Mussolini (20 de ani), Suharto (20 de ani) sau Nicolae Ceaușescu (24 de ani).

Dacă își duce mandatul actual până la capăt, în 2036, va fi stat în fruntea Rusiei mai mult decât Mao Zedong, care a condus China 33 de ani.

Un Putin de 97 de ani, încă la butoane în 2050, ar doborî recordurile lui Muammar Gaddafi (42 de ani de domnie), Kim Ir Sen (46 de ani) și chiar Fidel Castro (49 de ani la conducerea Cubei).

Un plan „grandios”, dar greu de realizat, chiar și pentru un lider care a transformat imprevizibilul în strategie de stat.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
digi24.ro
image
Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături
stirileprotv.ro
image
O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
gandul.ro
image
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
mediafax.ro
image
El este Rareș, un tânăr asistent de pe ambulanță care salvează vieți chiar și în afara urgențelor. Cazul care l-a marcat profund: „Mi-a spus că se simte din nou om”
fanatik.ro
image
Cine decide cu adevărat în Rusia: mitul puterii absolute a lui Putin nu este tocmai exact
libertatea.ro
image
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Giani Kiriță a luat-o pe urmele lui Adrian Mutu
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
observatornews.ro
image
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Când încep ninsorile în Bucureşti? Prognoza meteo pentru Crăciun şi Revelion 2025
playtech.ro
image
Moment unic pentru Simona Halep la Turneul Campioanelor! Sportiva e în culmea fericirii: ”E prima dată pentru mine”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Dat afară de Dan Șucu! Primea un salariu de 1.400.000€ pe an
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Bani în plus pentru pensionari! Suma intră direct pe card. Cine se bucură de ajutor înainte de Crăciun
kanald.ro
image
Copiii născuți din mame care au avut COVID-19 în timpul sarcinii au risc de autism și...
playtech.ro
image
„Am niște probleme foarte mari. Roagă-te pentru mine” Conversațiile făcute publice de Daniel Balaș, bunul prieten al Ștefaniei Szabo! Ceea ce se întâmpla în viața regretatei doctorițe este de-a dreptul CUTREMURĂTOR. Abia acum iese adevărul la iveală
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Toamnă mai caldă decât în alți ani
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Andreei Cuciuc. Și-a sunat mama înainte să moară și i-a dezvăluit de ce se simte rău. Părinții fac dezvăluiri șocante la un an de la moartea tinerei de 17 ani: „A fost otrăvită”
actualitate.net
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
click.ro
image
Gelozia l-a costat relația! Bursucu, despre despărțirea de soția sa, Andreea: „Nu e de glumă”. Cum a convins-o să-i mai dea o șansă
click.ro
image
Totul despre scandalul lui Călin Geambașu cu mama fiului său, care-l acuzase de 10 infracțiuni grave: „Am luptat cu copilul în brațe!”. În ce relații a rămas cu femeia care i-a distrus căsnicia?
click.ro
Jennifer Aniston cu iubitul png
Gata, este oficial! Jennifer Aniston recunoaște public că are o relație amoroasă cu Jim Curtis
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
„Cupa curcubeu”, o monedă celtică veche de 2.200 de ani, descoperită în Saxonia (© Landesamt für Archäologie Sachsen)
„Cupa curcubeu”, o monedă celtică veche de 2.200 de ani, descoperită în stare „aproape perfectă”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar

OK! Magazine

image
Gata, este oficial! Jennifer Aniston recunoaște public că are o relație amoroasă cu Jim Curtis

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?