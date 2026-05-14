Ungaria îl convoacă pentru prima dată pe ambasadorul rus, după atacurile cu drone asupra Transcarpatiei

Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Budapesta după atacurile masive cu drone lansate de Moscova asupra regiunii ucrainene Transcarpatia, locuită de o importantă comunitate etnică maghiară, dar și de români. Este pentru prima dată când autoritățile ungare recurg la un astfel de gest diplomatic în legătură cu bombardamentele rusești asupra Ucrainei.

Premierul ungar Péter Magyar a anunțat miercuri că ministrul de Externe, Anita Orbán, l-a convocat pe ambasadorul rus pentru o întâlnire programată joi, 14 mai, după ce drone rusești au lovit mai multe localități din vestul Ucrainei.

„Guvernul Ungariei condamnă ferm atacul Rusiei asupra Transcarpatiei, regiune în care trăiesc și etnici maghiari”, a declarat Magyar după prima ședință a noului Executiv, potrivit publicației maghiare Telex.

Atacul face parte dintr-un val amplu de bombardamente lansate de Rusia asupra Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, Moscova a trimis cel puțin 800 de drone într-un atac desfășurat în timpul zilei, soldat cu moartea a cel puțin șase persoane. Din cauza intensificării raidurilor, Polonia a ridicat avioane de luptă de la sol.

Premierul ungar a precizat că dronele au vizat orașele Mukacevo, Ujgorod, Soliv și alte localități mai mici din Transcarpatia. Angajații feroviari aflați în gara Chop, aproape de frontiera cu Ungaria, au fost evacuați în adăposturi și ulterior transportați în siguranță pe teritoriul ungar.

Decizia Budapestei marchează o schimbare semnificativă de ton față de Moscova. În perioada fostului premier Viktor Orbán, Ungaria a menținut relații apropiate cu Rusia chiar și după invazia pe scară largă a Ucrainei, începută în 2022. După schimbarea de guvern din aprilie, noua administrație condusă de Péter Magyar adoptă însă o poziție mult mai critică față de Kremlin.

Regiunea ucraineană Transcarpatia, aflată la granița cu Ungaria, găzduiește cea mai mare comunitate maghiară din Ucraina. Oficialii ungari au anunțat că atacurile cu drone au provocat distrugeri la infrastructura locală, inclusiv la un transformator electric, la gara din Svaliava și la o unitate industrială din Ujgorod.