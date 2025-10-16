search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Recrutați pe Facebook și pe TikTok: peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Peste 1.000 de cetățeni cubanezi au fost recrutați de Rusia pentru a lupta în Ucraina, potrivit Direcției Principale de Informații a Armatei Ucrainene (HUR). Mulți dintre ei ar fi fost atrași cu promisiunea unor locuri de muncă bine plătite, însă au ajuns pe front, unii fără să înțeleagă măcar contractele semnate.

Peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina FOTO: Profimedia
Peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina FOTO: Profimedia

Conform informațiilor publicate de HUR, 1.076 de cubanezi au luptat sau luptă în prezent alături de forțele ruse, iar cel puțin 96 dintre ei sunt morți sau dispăruți.

Recruții ar fi instruiți la centrul de antrenament Avangard, din regiunea Moscovei, unde pregătirea durează doar două săptămâni. „La Avangard, ei primesc uniformă militară și urmează antrenamente fizice și de tragere, instruire medicală tactică și pregătire pentru operarea dronelor”, a transmis HUR, potrivit Kyiv Independent.

„Majoritatea covârșitoare îndeplinesc funcții de infanterie, trupe de asalt, infanterie mecanizată sau unități de atac”, se mai arată în comunicatul instituției.

Promisiuni false și vize turistice

Potrivit HUR, o parte dintre acești cubanezi ar fi fost înșelați să călătorească în Rusia, atrași de oferte de muncă în construcții promovate pe Facebook, YouTube și TikTok.

După sosirea în Federația Rusă, recruților li se oferă contracte de serviciu militar redactate în limba rusă, fără traducere, în locul contractelor de muncă promise”, afirmă Direcția ucraineană de informații.

Călătoriile ar fi fost facilitate de „intermediari privați”, care uneori plăteau biletele de avion, în timp ce autoritățile diplomatice ruse le eliberau vize turistice sau de muncă.

Reacția Cubei: „Afirmații false”

Ministerul cubanez de Externe a negat orice implicare a statului în războiul dintre Rusia și Ucraina. Într-un comunicat din 11 octombrie, Havana a acuzat Washingtonul de „afirmații false” după ce Statele Unite au publicat un raport neclasificat privind sprijinul Cubei pentru invazia rusă.

Este incontestabil că niciunul dintre acești oameni nu are încurajarea, angajamentul sau consimțământul statului cubanez pentru acțiunile lor”, se arată în declarația oficială a ministerului.

Recruți din Asia și Africa, pe frontul din Ucraina

Recrutarea de combatanți străini nu este un fenomen nou pentru Moscova. Rusia ar fi adus luptători din Nepal, Somalia, India și Cuba încă de la începutul invaziei din 2022.

Anul trecut, Bloomberg relata că Rusia le oferea cubanezilor plăți generoase și promisiunea cetățeniei, deși autoritățile din Havana încercau să limiteze recrutarea.

În prezent, potrivit HUR, nord-coreenii formează cel mai mare contingent de străini care luptă pentru Rusia, în baza unor acorduri militare oficiale între Moscova și Phenian.

După soldații din Coreea de Nord, cubanezii reprezintă a cincea cea mai numeroasă naționalitate de combatanți străini, fiind urmați de cetățeni din Uzbekistan, Tadjikistan, Kazahstan și Belarus.

„Cetățeni din Siria, Serbia, Nepal și din unele state africane au participat, de asemenea, la acțiuni de luptă în cadrul unităților țării ocupante, însă numărul lor este considerabil mai mic”, au precizat reprezentanții HUR.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Tabel salarii | Ce salarii primesc în România muncitorii din Nepal, Sri Lanka, India etc + Care sunt cei mai bine plătiți
gandul.ro
image
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
mediafax.ro
image
Incredibil! Noul Șahtior Donetsk va juca în campionatul Rusiei! Cum este posibil așa ceva
fanatik.ro
image
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
gsp.ro
image
Arestați pe loc: un cuplu a blocat ambulanța aflată în misiune și a agresat personalul medical!
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Oraşele din România care s-au golit. Aproape 80 de localităţi vor dispărea
playtech.ro
image
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
kanald.ro
image
Ce riști dacă te uiți în telefonul altei persoane fără acord explicit. Legea te poate...
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
Se dau banii de la AFIR! Cum poți obține zeci de mii de euro
mediaflux.ro
image
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră
click.ro
image
Legătură paranormală? Ce i s-a întâmplat pe scenă lui Victor Yila, după decesul Marinelei Chelaru: „M-am cutremurat, sunt semne din alte lumi...”. Cum i-a apărut în vis?
click.ro
image
Crimele care au îngrozit Bucureștiul comunist. Povestea celui mai temut criminal în serie din România
click.ro
Monica Bîrlădeanu în chip de Regina Maria la gala Nu există nu se poate by Andreea Marin FOTO Faceboo (4) jpg
Frumoasă ca o crăiasă! Monica Bîrlădeanu a fost din nou, pentru o seară, Regina Maria
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
fantana jpg
Misterul scheletelor descoperite într-o fântână antică din Croația a fost rezolvat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră

OK! Magazine

image
Lucrul pe care îl au în comun Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei. Admiratorii regali îl consideră total demodat

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Atenție la aceste alimente, pot să provoace pietre la rinichi!