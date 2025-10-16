Recrutați pe Facebook și pe TikTok: peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina

Peste 1.000 de cetățeni cubanezi au fost recrutați de Rusia pentru a lupta în Ucraina, potrivit Direcției Principale de Informații a Armatei Ucrainene (HUR). Mulți dintre ei ar fi fost atrași cu promisiunea unor locuri de muncă bine plătite, însă au ajuns pe front, unii fără să înțeleagă măcar contractele semnate.

Conform informațiilor publicate de HUR, 1.076 de cubanezi au luptat sau luptă în prezent alături de forțele ruse, iar cel puțin 96 dintre ei sunt morți sau dispăruți.

Recruții ar fi instruiți la centrul de antrenament Avangard, din regiunea Moscovei, unde pregătirea durează doar două săptămâni. „La Avangard, ei primesc uniformă militară și urmează antrenamente fizice și de tragere, instruire medicală tactică și pregătire pentru operarea dronelor”, a transmis HUR, potrivit Kyiv Independent.

„Majoritatea covârșitoare îndeplinesc funcții de infanterie, trupe de asalt, infanterie mecanizată sau unități de atac”, se mai arată în comunicatul instituției.

Promisiuni false și vize turistice

Potrivit HUR, o parte dintre acești cubanezi ar fi fost înșelați să călătorească în Rusia, atrași de oferte de muncă în construcții promovate pe Facebook, YouTube și TikTok.

„După sosirea în Federația Rusă, recruților li se oferă contracte de serviciu militar redactate în limba rusă, fără traducere, în locul contractelor de muncă promise”, afirmă Direcția ucraineană de informații.

Călătoriile ar fi fost facilitate de „intermediari privați”, care uneori plăteau biletele de avion, în timp ce autoritățile diplomatice ruse le eliberau vize turistice sau de muncă.

Reacția Cubei: „Afirmații false”

Ministerul cubanez de Externe a negat orice implicare a statului în războiul dintre Rusia și Ucraina. Într-un comunicat din 11 octombrie, Havana a acuzat Washingtonul de „afirmații false” după ce Statele Unite au publicat un raport neclasificat privind sprijinul Cubei pentru invazia rusă.

„Este incontestabil că niciunul dintre acești oameni nu are încurajarea, angajamentul sau consimțământul statului cubanez pentru acțiunile lor”, se arată în declarația oficială a ministerului.

Recruți din Asia și Africa, pe frontul din Ucraina

Recrutarea de combatanți străini nu este un fenomen nou pentru Moscova. Rusia ar fi adus luptători din Nepal, Somalia, India și Cuba încă de la începutul invaziei din 2022.

Anul trecut, Bloomberg relata că Rusia le oferea cubanezilor plăți generoase și promisiunea cetățeniei, deși autoritățile din Havana încercau să limiteze recrutarea.

În prezent, potrivit HUR, nord-coreenii formează cel mai mare contingent de străini care luptă pentru Rusia, în baza unor acorduri militare oficiale între Moscova și Phenian.

După soldații din Coreea de Nord, cubanezii reprezintă a cincea cea mai numeroasă naționalitate de combatanți străini, fiind urmați de cetățeni din Uzbekistan, Tadjikistan, Kazahstan și Belarus.

„Cetățeni din Siria, Serbia, Nepal și din unele state africane au participat, de asemenea, la acțiuni de luptă în cadrul unităților țării ocupante, însă numărul lor este considerabil mai mic”, au precizat reprezentanții HUR.