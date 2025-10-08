Bani pentru moarte. Rusia ar putea rămâne curând fără fonduri pentru a-și plăti soldații

După trei ani și jumătate de război, Rusia nu mai pierde doar soldați. Începe să piardă bani. Mulți bani. Bugetul de război, până acum umflat cu petrol și propagandă, dă semne serioase de oboseală. Iar acest lucru devine tot mai greu de ascuns, inclusiv pentru propaganda de stat, care jonglează cu cifre, dar nu mai poate masca realitatea: Rusia începe să nu mai aibă cu ce plăti pentru propria agresiune.

Potrivit unei analize recente publicate de Forbes, Moscova se află în pragul unui dezechilibru financiar care lovește direct în pilonii războiului dus în Ucraina. Iar unul dintre acești piloni este costul uman — plătit nu doar în vieți, ci și în bani. Mult mai mulți decât s-ar fi așteptat Kremlinul în urmă cu doi ani.

Când războiul devine o afacere, dar una pe pierdere

Pentru a menține frontul activ, Rusia oferă soldaților săi sume impresionante: prime de înrolare de până la 28.000 de dolari și o soldă lunară de 3.200 de dolari. La acestea se adaugă bonusuri pentru participarea în linia întâi și despăgubiri pentru familiile celor uciși. Doar în prima jumătate a anului 2025, aceste plăți au atins 2.000 de miliarde de ruble – adică aproape 21 de miliarde de euro, adică în jur de 10% din întregul buget federal al Rusiei.

Dar cât poate susține Rusia acest ritm? Economia internă, slăbită de sancțiuni, inflație și o politică fiscală agresivă, începe să cedeze. Rata dobânzii a urcat la 17%, ceea ce sufocă mediul privat. Și, în paralel, Ucraina lovește inteligent acolo unde doare cel mai tare: în infrastructura energetică rusă.

Campania de atacuri cu drone asupra rafinăriilor de petrol, susținută de accelerarea producției interne de drone și rachete, a început să dea roade. Veniturile Moscovei din exporturile de produse petroliere au scăzut deja cu aproape 30%, ceea ce înseamnă pierderi de peste 700 de milioane de dolari pe lună. Și asta, în timp ce prețurile la carburanți au crescut cu 50% de la începutul anului. În Crimeea, jumătate dintre benzinării au fost închise din lipsă de stocuri.

„Moartea ca model economic”

Economistul rus Vladislav Inozemtsev a definit această situație printr-un cuvânt greu de uitat: mortonomics. În regiunile sărace ale Federației Ruse, moartea pe front a devenit nu doar o tragedie, ci și o oportunitate financiară. Un soldat ucis după un an în Ucraina poate lăsa familiei sale până la 150.000 de dolari – mai mult decât ar fi câștigat vreodată în viața civilă.

Această realitate cinică a produs o nouă clasă de mijloc în zonele industriale ale Rusiei, una susținută de banii de război: salariile militarilor, compensațiile pentru morți și răniți, dar și explozia salariilor din industria de apărare. Pentru unii, pacea ar însemna întoarcerea la sărăcie – o motivație tăcută, dar reală, de a prelungi conflictul.

Kievul lovește unde doare: în buzunarul Kremlinului

Pe acest fundal, Ucraina joacă inteligent. Conștientă că regimul de la Kremlin acordă mai multă importanță resurselor decât vieților, Kievul a ales să lovească sursele de finanțare ale războiului: combustibilii, logistica, industria. Potrivit lui Volodimir Dubovyk, director al Centrului de Studii Internaționale din Odesa, „Ucraina construiește o capacitate de descurajare care va fi vitală nu doar acum, ci și în viitor”.

Cu alte cuvinte, războiul nu se mai poartă doar cu tancuri și tranșee, ci și cu drone și calcule fiscale. Iar dacă Rusia nu va reuși să-și susțină bugetul militar, nu va mai putea să-și plătească armata. Fără armată – sau fără motivația financiară care ține pe linia de plutire acest mecanism sinistru – intensitatea conflictului va scădea inevitabil.

Soluțiile Kremlinului: taxe mai mari și speranțe mai mici

Într-o încercare disperată de a salva aparențele, autoritățile ruse iau în calcul majorarea TVA cu două puncte procentuale în 2026, precum și creșterea cu 5% a taxei pe jocuri de noroc. Însă niciuna dintre aceste măsuri nu pare să fie de ajuns pentru a susține o economie de război în care moartea a devenit o formă de venit.

Rusia nu mai este amenințată doar militar, ci și economic. Iar dacă Vladimir Putin nu va putea plăti pentru propriul război, e posibil ca, la un moment dat, nici soldații lui să nu mai fie dispuși să lupte pentru el.