search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Bani pentru moarte. Rusia ar putea rămâne curând fără fonduri pentru a-și plăti soldații

0
0
Publicat:

După trei ani și jumătate de război, Rusia nu mai pierde doar soldați. Începe să piardă bani. Mulți bani. Bugetul de război, până acum umflat cu petrol și propagandă, dă semne serioase de oboseală. Iar acest lucru devine tot mai greu de ascuns, inclusiv pentru propaganda de stat, care jonglează cu cifre, dar nu mai poate masca realitatea: Rusia începe să nu mai aibă cu ce plăti pentru propria agresiune.

Soldați ruși/FOTO: Profimedia
Soldați ruși/FOTO: Profimedia

Potrivit unei analize recente publicate de Forbes, Moscova se află în pragul unui dezechilibru financiar care lovește direct în pilonii războiului dus în Ucraina. Iar unul dintre acești piloni este costul uman — plătit nu doar în vieți, ci și în bani. Mult mai mulți decât s-ar fi așteptat Kremlinul în urmă cu doi ani.

Când războiul devine o afacere, dar una pe pierdere

Pentru a menține frontul activ, Rusia oferă soldaților săi sume impresionante: prime de înrolare de până la 28.000 de dolari și o soldă lunară de 3.200 de dolari. La acestea se adaugă bonusuri pentru participarea în linia întâi și despăgubiri pentru familiile celor uciși. Doar în prima jumătate a anului 2025, aceste plăți au atins 2.000 de miliarde de ruble – adică aproape 21 de miliarde de euro, adică în jur de 10% din întregul buget federal al Rusiei.

Dar cât poate susține Rusia acest ritm? Economia internă, slăbită de sancțiuni, inflație și o politică fiscală agresivă, începe să cedeze. Rata dobânzii a urcat la 17%, ceea ce sufocă mediul privat. Și, în paralel, Ucraina lovește inteligent acolo unde doare cel mai tare: în infrastructura energetică rusă.

Campania de atacuri cu drone asupra rafinăriilor de petrol, susținută de accelerarea producției interne de drone și rachete, a început să dea roade. Veniturile Moscovei din exporturile de produse petroliere au scăzut deja cu aproape 30%, ceea ce înseamnă pierderi de peste 700 de milioane de dolari pe lună. Și asta, în timp ce prețurile la carburanți au crescut cu 50% de la începutul anului. În Crimeea, jumătate dintre benzinării au fost închise din lipsă de stocuri.

„Moartea ca model economic”

Economistul rus Vladislav Inozemtsev a definit această situație printr-un cuvânt greu de uitat: mortonomics. În regiunile sărace ale Federației Ruse, moartea pe front a devenit nu doar o tragedie, ci și o oportunitate financiară. Un soldat ucis după un an în Ucraina poate lăsa familiei sale până la 150.000 de dolari – mai mult decât ar fi câștigat vreodată în viața civilă.

Această realitate cinică a produs o nouă clasă de mijloc în zonele industriale ale Rusiei, una susținută de banii de război: salariile militarilor, compensațiile pentru morți și răniți, dar și explozia salariilor din industria de apărare. Pentru unii, pacea ar însemna întoarcerea la sărăcie – o motivație tăcută, dar reală, de a prelungi conflictul.

Kievul lovește unde doare: în buzunarul Kremlinului

Pe acest fundal, Ucraina joacă inteligent. Conștientă că regimul de la Kremlin acordă mai multă importanță resurselor decât vieților, Kievul a ales să lovească sursele de finanțare ale războiului: combustibilii, logistica, industria. Potrivit lui Volodimir Dubovyk, director al Centrului de Studii Internaționale din Odesa, „Ucraina construiește o capacitate de descurajare care va fi vitală nu doar acum, ci și în viitor”.

Cu alte cuvinte, războiul nu se mai poartă doar cu tancuri și tranșee, ci și cu drone și calcule fiscale. Iar dacă Rusia nu va reuși să-și susțină bugetul militar, nu va mai putea să-și plătească armata. Fără armată – sau fără motivația financiară care ține pe linia de plutire acest mecanism sinistru – intensitatea conflictului va scădea inevitabil.

Soluțiile Kremlinului: taxe mai mari și speranțe mai mici

Într-o încercare disperată de a salva aparențele, autoritățile ruse iau în calcul majorarea TVA cu două puncte procentuale în 2026, precum și creșterea cu 5% a taxei pe jocuri de noroc. Însă niciuna dintre aceste măsuri nu pare să fie de ajuns pentru a susține o economie de război în care moartea a devenit o formă de venit.

Rusia nu mai este amenințată doar militar, ci și economic. Iar dacă Vladimir Putin nu va putea plăti pentru propriul război, e posibil ca, la un moment dat, nici soldații lui să nu mai fie dispuși să lupte pentru el.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
digi24.ro
image
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care vine iarna în octombrie, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
mediafax.ro
image
Monica Bousquet, culturista care face furori la 64 de ani. Cum arată, de fapt
fanatik.ro
image
VIDEO. Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”
libertatea.ro
image
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care ne fac probleme”
digi24.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Schimbare radicală! Anunțul făcut după ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
prosport.ro
image
Se poate ieși la pensie militară după doar 15 ani de muncă? Ce prevede legea actuală
playtech.ro
image
De ce nu a fost tras acoperişul Arenei Naţionale pentru România – Moldova! Mircea Lucescu şi jucătorii au intervenit imediat. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ronaldo a devenit miliardar, dar un român ”complet necunoscut” e mult mai bogat! Au rămas ”mască”: ”99% nu aţi auzit de el”
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Ies la lumină detalii cutremurătoare la patru luni după moartea lui Ciprian Pian! Colegul său de celulă rupe tăcerea: „I-a provocat reacții adverse”
kanald.ro
image
de ce greșesc prognozele METEO și de ce...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
Când intră pensia din octombrie pe card. Vești bune pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
click.ro
image
De ce Eugen Cristea și Anca Pandrea simt în casă energia persoanelor moarte: „Nu oricine poate”. Și Mihai Onilă are o legătură paranormală cu fiica-înger: „O aud mental”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia jpg
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani