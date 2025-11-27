„Putingrad”. Stupoare în Ucraina după ce un cântăreț, admirator al lui Putin, a propus schimbarea numelui orașului Pokrovsk

Cântărețul rus Grigori Leps, cunoscut pentru promovarea propagandei Kremlinului, a propus în cadrul unui interviu ca orașul ucrainean Pokrovsk să fie redenumit după război.

Născut pe 16 iulie 1962, în Soci, regiunea Krasnodar, Grigori Leps este un cântăreț rus de origine etnică georgiană. Autor a câtorva cântece proprii, el este un artist de onoare a Federației Ruse (2011). Este cunoscut pentru baritonul său puternic.

În cadrul unui interviu, acesta a propus ca orașul Pokrovsk să fie redenumit „Putingrad” după încheierea războiului.

„Putingrad. Cred că așa ar trebui să se numească Krasnoarmeisk (denumirea sovietică a orașului – n.red.) atunci când vom învinge… Marele nostru președinte trebuie să aibă un Putingrad, pentru ca urmașii să-și amintească de faptele sale mărețe”, a spus Leps, potrivit Dialog.ua.

Sursă video: X @ua_alex_boy

Publicația citată notează că astfel de declarații fac parte din comportamentul standard al artiștilor care primesc comenzi, granturi, contracte și concerte de la stat în schimbul loialității față de Kremlin.

Cu toate acestea, nici susținătorii războiului nu s-au lăsat impresionați de ideea lui Leps privind redenumirea orașului. Potrivit internauților, nu reprezintă decât un indicator al degradării mediului cultural rusesc.

Pokrovsk este unul dintre cele mai distruse orașe din Donbas în 2024–2025.

Recent, trupele ucrainene au lansat contraatacuri și au curățat de trupe rusești centrul orașului Pokrovsk, oferind o ripostă puternică ofensivei rusești ce urmărește să cucerească acest centru industrial și logistic strategic din regiunea estică Donbas, potrivit ultimelor știri de pe acest front.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care urmărește zilnic evoluțiile de pe front, a evaluat sâmbătă că bătăliile din Pokrovsk sunt „serioase și dinamice”, în timp ce Rusia încearcă să cucerească orașul și să încercuiască trupele ucrainene din Mîrnohrad, la est.

Grupul de experți a citat o relatare despre un soldat ucrainean în serviciu activ, care a declarat vineri că Pokrovsk este „complet pierdut”.

DeepState, un popular blog ucrainean care urmărește războiul, arată că Rusia controlează sudul și vestul Pokrovsului, oprindu-se aproximativ în jurul școlii pedagogice și a pieței la care face referire Corpul 7 de Asalt Aerian.

Forțele rusești „au acumulat un număr mare de trupe pentru a cuceri acest oraș ucrainean relativ mic”, a declarat șeful Statului Major General al Ucrainei, generalul-maior Andri Hnatov, pentru ziarul german Die Zeit într-un articol publicat sâmbătă.

„Continuăm să luptăm și să încercăm să eliminăm forțele inamice care au reușit să pătrundă în oraș. Sunt aproximativ 400.”