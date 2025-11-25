Regimente speciale ucrainene au luat cu asalt poziții rusești din Pokrovsk: „Centrul este curățat”

Trupele ucrainene au lansat contraatacuri și au curățat de trupe rusești centrul orașului Pokrovsk, oferind o ripostă puternică ofensivei rusești ce urmărește să cucerească acest centru industrial și logistic strategic din regiunea estică Donbas, potrivit ultimelor știri de pe acest front.

Într-un comunicat emis duminică, Corpul 7 de Asalt Aerian (AFU) a transmis că echipe de infanterie de asalt, susținute de drone și artilerie, au curățat de ruși gara orașului Pokrovsk, colegiul pedagogic și zonele centrale ale Pieței Sobornîi.

Regimentul 425 Infanterie de Asalt al AFU, o unitate antrenată în tactici de război urban și desfășurată de comandament drept o formațiune de „parașutiști” pentru a interveni în sectoare critice, a condus operațiunea, se arată în comunicatul Corpului 7.

Trupele de atac au „eliberat centrul orașului Pokrovsk”, a scris maiorul Valentin Manko, comandantul trupelor de infanterie de asalt ale AFU.

Cele mai grele lupte au fost purtate de Regimentul 425, dar la „victorie” au contribuit și echipe mici de comando din cadrul forțelor de operațiuni speciale, alte unități de infanterie de asalt, precum și soldați de asalt aerian, inclusiv parașutiști din Brigada 25 Aeropurtată, a spus el.

Patrulele și atacurile pentru curățarea teritoriului și a clădirilor despre care se crede că adăpostesc trupe rusești au fost „deliberate și planificate cu precizie... și continuă”, a precizat Manko.

„Centrul orașului este curățat”, a transmis el. „Cer întregii țări să se roage pentru ei (trupele de asalt ucrainene) și să-i sprijine în continuarea misiunii lor.”

O sursă din cadrul Regimentului 425 Infanterie de Asalt a confirmat pentru Kyiv Post că operațiunile de curățare din Pokrovsk continuă, dar a refuzat să ofere detalii. Mai multe platforme de știri ucrainene au acordat credit Regimentului 425 Infanterie de Asalt pentru reușită. Alte trupe de infanterie rusă se încă mișcă liber în districtele sudice ale orașului Pokrovskului, iar operațiunile de curățare decurg lent, conform rapoartelor.

Prezența dronelor ucrainene în sector este puternică, iar forțele Kremlinului din oraș nu pot primi întăriri, a declarat pentru Kyiv Post un operator-pilot desfășurat în sectorul Pokrovsk. De asemenea, potrivit comunicatului Corpului 7-de Asalt Aerian înaintarea trupelor ucrainene în centrul orașului au lăsat trupele ruse încă ascunse în zone, izolate și fără acces de reaprovizionarea cu alimente și muniții.

Principalele canale media ucrainene au confirmat că operațiunea curățare și controlul asupra centrului orașului Pokrovsk și că luptele sunt încă în desfășurare în cartierele sudice. Agenția ucraineană Hromadske, citând soldați ucraineni din Pokrovsk, a relatat luni că trupele rusești rămăsese în oraș se află sub presiune, în urma atacurilor efectuate de unitățile de infanterie ucrainene și de dronele (FPV) și bombardiere. Trupele rusești rămăsese în Pokrovsk „nu sunt capabile să se stabilească”, a relatat Hromadske. Manko a relatat la rândul său că trupele rusești care sunt încă în Pokrovsk „se află într-o situație foarte dificilă”.

Un raport al Ministerului rus al Apărării, emis luni dimineață, nu a făcut nicio referire directă la luptele din Pokrovsk. Trupele ruse, conform acestei declarații oficiale a Kremlinului, au „respins” opt atacuri lansate de elemente ale Regimentului 425 de Asalt și ale Brigăzilor 81 și 95 de Asalt Aerian din Ucraina.

Un raport de situație publicat luni dimineață de Statul Major General al Armatei Ucrainei (AGS) a descris luptele din Pokrovsk ca fiind substanțiale, aproape o treime din totalul confruntărilor de pe front în ultimele 24 de ore având loc în acest sector. Toate atacurile rusești au fost respinse, iar situația din jurul Pokrovskului este în general stabilă, se arată în declarația oficială.

Unități de infanterie veterane ale AFU au fost desfășurate la Pokrovsk la sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie pentru a contracara infiltrarea rusească și a efectua operațiuni de „căutare și atac”. Corpul 7 Infanterie de Asalt a susținut, fără a oferi dovezi, că trupele sale, în operațiunile de curățare din Pokrovsk din noiembrie, au ucis sau rănit 378 de militari ruși și au luat și mulți prizionieri. Regimentul 3 Operațiuni Speciale din Ucraina, o unitate de comando de elită care operează în sectorul Pokrovsk, a raportat luni că operatorii săi, într-un raid recent, au trecut de un punct forte defensiv rusesc, au ucis și capturat soldați ruși și au ajuns la o unitate ucraineană izolată pentru a evacua răniții.

Acțiunea ar fi avut loc la periferia sudică a orașului Pokrovsk.

Grupul independent de supraveghere a luptelor, DeepState, în harta publicată duminică seara, în ciuda valului de rapoarte conform cărora centrul orașului a intrat sub control ucrainean, nu a arătat nicio schimbare semnificativă a liniilor de luptă.

Principala rețea americană CBS, în reportajul său de duminică, citând un angajat anonim al guvernului american, a relatat: „Oficialul a indicat că progresul Rusiei în orașul Pokrovsk, aflat pe frontul estic și care este un centru logistic pentru Ucraina, nu a fost un semn pozitiv pentru perspectivele defensive ale Kievului”.

Situație dinamică

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care urmărește zilnic evoluțiile de pe front, a evaluat sâmbătă că bătăliile din Pokrovsk sunt „serioase și dinamice”, în timp ce Rusia încearcă să cucerească orașul și să încercuiască trupele ucrainene din Mîrnohrad, la est. Grupul de experți a citat o relatare despre un soldat ucrainean în serviciu activ, care a declarat vineri că Pokrovsk este „complet pierdut”.

DeepState, un popular blog ucrainean care urmărește războiul, arată că Rusia controlează sudul și vestul Pokrovsului, oprindu-se aproximativ în jurul școlii pedagogice și a pieței la care face referire Corpul 7 de Asalt Aerian.

Forțele rusești „au acumulat un număr mare de trupe pentru a cuceri acest oraș ucrainean relativ mic”, a declarat șeful Statului Major General al Ucrainei, generalul-maior Andri Hnatov, pentru ziarul german Die Zeit într-un articol publicat sâmbătă. „Continuăm să luptăm și să încercăm să eliminăm forțele inamice care au reușit să pătrundă în oraș. Sunt aproximativ 400.”