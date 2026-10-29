 Putin, situație penibilă alături de președintele Mozambicul. Diferența de înălțime a stârnit ironii pe internet | adevarul.ro
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Foto Putin, situație penibilă alături de președintele Mozambicul. Diferența de înălțime a stârnit ironii pe internet

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O fotografie în care președintele rus Vladimir Putin apare alături de omologul său mozambican, Daniel Chapo, a devenit virală pe rețelele sociale și a inspirat numeroase meme-uri. Diferența vizibilă de înălțime dintre cei doi lideri a atras atenția internauților, iar imaginile au fost prelucrate în glumă de utilizatori. 

Președintele rus Vladimir Putin și omologul său mozambican, Daniel Chapo
Președintele rus Vladimir Putin și omologul său mozambican, Daniel Chapo Foto: East2west

Daniel Chapo are aproximativ 2,03 metri înălțime, în timp ce Vladimir Putin măsoară circa 1,70 metri, potrivit estimărilor citate de publicație. Diferența de aproximativ 33 de centimetri este evidentă în fotografia realizată în timpul întâlnirii oficiale, în special în momentul în care cei doi își strâng mâinile, iar liderul rus privește în sus către interlocutorul său.

Potrivit The Sun, fotografia în care cei doi președinți apar în picioare, pe toată lungimea corpului, a fost distribuită de partea mozambicană. Imaginea nu s-ar fi regăsit însă în materialele de presă publicate de Moscova.

Kremlinul a ales să distribuie o altă fotografie a întâlnirii, realizată dintr-un unghi diferit, în care diferența de înălțime dintre cei doi lideri este mai puțin evidentă.

Publicația britanică sugerează că selecția imaginilor ar fi urmărit evitarea unei comparații nefavorabile pentru Vladimir Putin. Totuși, motivul pentru care administrația rusă a ales o anumită fotografie nu a fost confirmat oficial.

După apariția imaginii pe internet, utilizatorii rețelelor sociale au început să o modifice, exagerând în unele cazuri diferența de înălțime dintre cei doi președinți. Fotografia a devenit astfel subiect de glume și comentarii ironice.

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Foto: East2west
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Foto: Instagram

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