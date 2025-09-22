Putin: Occidentul a subminat dialogul dintre puterile nucleare, iar Rusia este gata să răspundă

Președintele rus Vladimir Putin a reluat amenințările cu privire la arsenalul nuclear, susținând că Occidentul a „distrus” bazele dialogului dintre marile puteri.

Liderul rus Vladimir Putin a declarat că Rusia este pregătită să răspundă amenințărilor strategice cu „materiale tehnico-militare”. El și-a exprimat speranța că status quo-ul stabilit prin Tratatul privind măsurile pentru reducerea și limitarea în continuare a armelor ofensive strategice (STRA-III) va fi menținut, relatează propagandiștii ruși.

Potrivit lui Putin, expirarea Tratatului în 2026 înseamnă „dispariția ultimului acord privind limitările directe ale capacităților rachetelor”. El a dat asigurări că Moscova este pregătită să își respecte limitările centrale în termen de un an de la expirarea Tratatului, dar a adăugat că menținerea acestor limitări de către Rusia este posibilă numai dacă „Statele Unite iau măsuri similare”.

„Pașii distructivi ai Occidentului au subminat grav fundamentele dialogului dintre statele cu arme nucleare. Sistemul de acorduri ruso-americane pentru controlul armamentelor strategice a fost aproape complet demontat”, a declarat Putin, citat de presa oficială rusă.

El a justificat și decizia de a renunța la moratoriul privind desfășurarea rachetelor cu rază medie și scurtă de acțiune, pe care a numit-o un „pas forțat”.

Acordul a fost semnat în 2010 de Barack Obama și Dmitri Medvedev, vizând reducerea arsenalelor de arme nucleare strategice desfășurate de cele două state. El a reprezentat unul dintre ultimele instrumente bilaterale de control al armamentelor între Moscova și Washington.

Totuși, în februarie 2023, Putin a anunțat suspendarea participării Rusiei la New START și a amenințat că va organiza exerciții nucleare în oglindă dacă Statele Unite vor face același lucru.