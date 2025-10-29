Putin, la un pas să-l demită pe generalul Gherasimov. Ce îi reproșează dictatorul rus șefului Statului Major

Președintele Vladimir Putin i-ar fi dat un ultimatum generalului Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al armatei ruse, acela fiind să captureze orașul Pokrovsk până la mijlocul lunii noiembrie.

Potrivit agenților mișcării „Atesh”, printre care se numără ofițeri dintr-unul dintre grupurile militare ruse, la Kremlin crește nemulțumirea față de activitatea lui Valeri Gherasimov.

Conform surselor publicației, Kremlinul este extrem de nemulțumit de activitatea sa, de eșecurile constante de pe front și de prezentarea distorsionată a situației reale. Se presupune că Gherasimov a furnizat de mai multe ori lui Putin rapoarte false, inclusiv despre „capturarea” și „încercuirea” unităților ucrainene care, de fapt, continuă să-și mențină pozițiile.

Chiar și o parte a propagandiștilor ruși este acum nevoită să recunoască că rapoartele generalului nu corespund realității.

Pe fondul presiunii Kremlinului, forțele ruse au intensificat asalturile în zona Pokrovsk. Militarii ucraineni raportează atacuri masive cu pierderi uriașe pentru ocupați, în condițiile în care comanda rusă aruncă în luptă zeci de unități fără sprijin adecvat de tehnică blindată și artilerie.

O asemenea tactică, potrivit experților, nu indică succes ofensiv, ci panică și încercarea lui Gherasimov de a demonstra „rezultate” cu orice preț înainte de termenul stabilit.

Potrivit informațiilor mișcării „Atesh”, în anturajul lui Putin se discută deja candidați pentru înlocuirea lui Gherasimov. Cel mai probabil succesor ar fi general-locotenentul Viktor Poznihir, cunoscut drept un ofițer mai controlabil și loial Kremlinului.

În septembrie, Putin i-a conferit lui Gherasimov „Ordinul pentru Curaj” pentru „curajul și devotamentul manifestate în îndeplinirea datoriei militare”, conform unui decret publicat pe site-ul oficial al actelor legislative ale Rusiei.