Casa Albă critică decizia Comitetului Nobel: „Trump are o inimă umanitară și nu va exista niciodată cineva ca el”

Casa Albă a reacționat dur, vineri, 10 octombrie, după anunțul Comitetului Nobel, care a decis să acorde Premiul Nobel pentru Pace 2025 șefei opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado. Administrația americană a transmis că distincția ar fi trebuit să îi revină președintelui Donald Trump, pe care îl consideră „un adevărat promotor al păcii globale”.

„Preşedintele Trump va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor şi să salveze vieţi. Are o inimă umanitară şi nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munţii cu forţa voinţei sale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Steven Cheung, într-o postare pe platforma X.

Acesta a adăugat că, prin alegerea Mariei Corina Machado, „Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”.

Comitetul Nobel a motivat alegerea sa prin faptul că Machado a fost recompensată pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”, potrivit News.ro.

Cine este Maria Corina Machado

Maria Corina Machado este una dintre cele mai proeminente figuri ale opoziției din Venezuela, recunoscută pentru curajul său în fața regimului autoritar de la Caracas. Potrivit NobelPrize.org, ea este „unul dintre cele mai extraordinare exemple de curaj civil în America Latină din ultimele decenii”.

Activistă și politiciană, Machado este cofondatoarea organizației Súmate, care militează pentru alegeri libere și corecte. Înainte de alegerile prezidențiale din 2024, ea fusese desemnată candidatul principal al opoziției, însă autoritățile i-au blocat candidatura. Ulterior, Machado l-a susținut pe Edmundo González Urrutia, mobilizând sute de mii de voluntari ca observatori electorali, în ciuda amenințărilor, arestărilor și actelor de tortură.

Prin acordarea acestui premiu, Comitetul Nobel a dorit să transmită un mesaj puternic de susținere pentru lupta democratică din Venezuela.