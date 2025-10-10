Video Noapte de foc la Kiev: un atac rusesc cu drone a provocat incendii și pene de curent în capitala Ucrainei. Mai multe persoane au fost rănite

Un atac major al forțelor ruse asupra centrului Kievului a provocat un incendiu într-o clădire rezidențială cu mai multe etaje și a vizat obiective energetice vineri dimineață, întrerupând alimentarea cu energie electrică în unele părți ale capitalei, au declarat oficialii.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a spus că nouă persoane au fost rănite, cinci dintre ele fiind transportate la spital. El a menționat că pene de curent și întreruperi ale alimentării cu apă au afectat cartierele de pe malul estic al râului Nipru, care traversează orașul, potrivit reuters.

Imagini postate online au arătat apartamente în flăcări, în timp ce pompierii interveneau la fața locului. Fragmente provenite din drone doborâte au lovit, de asemenea, mai multe zone ale orașului.

Ministrul Energiei, Svitlana Grynciuk, a declarat că forțele ruse au lovit instalații energetice. „Specialiștii din domeniul energiei iau toate măsurile necesare pentru a minimiza consecințele negative”, a scris Grynciuk, pe Facebook.

Forțele ruse s-au concentrat asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în ultimele săptămâni.

Un atac masiv cu rachete și drone de săptămâna trecută a lovit mai multe dintre principalele instalații de producție a gazului din Ucraina, provocând daune considerabile.

Tîmuri Tkacenko, șeful administrației militare a Kievului, a declarat că atât drone, cât și rachete au fost folosite în atacul lansat după miezul nopții asupra capitalei.

Tkacenko a spus că pompierii au reușit să stingă un incendiu provocat de o dronă, care a cuprins apartamentele de la etajele 6 și 7 ale unui bloc cu mai multe etaje din districtul central Pecherskîi.

În orașul Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, mai multe ținte au fost lovite de drone, rănind trei persoane și declanșând cel puțin un incendiu într-o locuință, potrivit guvernatorului regional.