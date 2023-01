Putin îi pregătește pe ruși pentru o nouă mobilizare și un nou atac asupra Ucrainei din două direcții

Liderul rus a renunțat la pretenția că viața merge normal în Rusia ciuda războiului. Asta s-a văzut și în recunoașterea rapidă de către Kremlin a victimelor în masă cauzate de Ucraina weekendul trecut.

În imaginile difuzate de Kremlin în ajunul Anului Nou, președintele Vladimir Putin este văzut discutând cu soldații, îndemnându-i: „Nu putem renunța la nimic. Trebuie doar să luptăm, doar să continuăm.” Apoi adaugă: „Desigur, mai sunt multe de făcut.”

Pe măsură ce se apropie aniversarea unui an de la invazia Ucrainei de către Moscova, Putin a renunțat la eforturile anterioare de a proteja publicul de durerea războiului și acum încearcă să pregătească rușii și propria sa armată pentru o lungă luptă , scrie The New York Times.

„A devenit mult mai puțin relaxat, mult mai puțin optimist”, a spus Tatiana Stanovaia, analist rus al companiei de analize politice R.Politik. „Poți simți o anumită anxietate, o dorință de a mobiliza toate forțele posibile pentru a-și atinge obiectivele.”

Păstrând un profil scăzut săptămâna aceasta în timpul sărbătorilor prelungite de Anul Nou din Rusia, Putin nu a făcut nicio declarație despre atacul devastator al Ucrainei în orașul Makiivka weekendul trecut. Torentul de critici din partea bloggerilor pro-război pe rețelele de socializare a vizat comandanții ruși și l-au cruțat pe Putin.

Rusia pregătește noi ofensive în Ucraina

Rusia nu intenţionează să pună capăt războiului împotriva Ucrainei, dar îşi va continua operaţiunile ofensive pe diferite direcţii, a declarat marţi Andrei Cerniak, un purtător de cuvânt al Direcţiei principale de informaţii a Ministerului ucrainean al Apărării (GUR), într-un comunicat postat pe site-ul oficial al instituţiei, relatează Ukrainska Pravda. „În noul an, ruşii vor încerca să desfăşoare în continuare operaţiuni ofensive. Până acum, pe niciuna dintre direcţii nu au reuşit să-şi atingă scopul. Ei înţeleg că pierd, dar nu plănuiesc să pună capăt războiului (declanşat cu zece luni în urmă), conform evaluărilor serviciului de informaţii militare al Ucrainei”, a afirmat Cerniak.

„Luăm în considerare posibilitatea ca ei să atace dinspre nord şi est concomitent”, a adăugat el, indicând că forţele ucrainene sunt pregătite pentru orice fel de acţiuni din partea inamicului. În declaraţia sa, reprezentantul GUR a spus că ruşii vor încerca să menţină coridorul terestru în Crimeea şi să cucerească întreaga regiune Doneţk. În acelaşi timp, a apreciat el, forţele ruse nu vor reuşi să forţeze fluviul Nipru pentru a captura din nou oraşul Herson, de unde s-au retras la începutul lunii noiembrie. În următoarele patru-cinci luni, conform previziunilor GUR, armata rusă ar putea pierde încă 70.000 de soldaţi în Ucraina. Dar conducerea rusă este dispusă la astfel de pierderi, spune Andrei Cerniak, citat de Ukrainska Pravda. Conform estimărilor Kievului, Rusia a pierdut în cele zece luni de război în Ucraina peste 100.000 de soldaţi.

Ucraina se pregăteşte pentru orice fel de acţiuni din partea forţelor ruse, a afirmat marţi într-o declaraţie separată, ministrul ucrainean adjunct al apărării, Anna Maliar, care a subliniat că, pe moment, Kievul nu ştie exact din ce direcţie armata rusă îşi va declanşa noua ofensivă de anvergură din acest an, pentru că inamicul are mai multe scenarii şi ia decizia în ultimul moment, relatează RBC.ua. „Inamicul are şi el, aşa cum a fost până acum, mai multe scenarii şi se ghidează după situaţie. Ruşii i-au decizia în ultimele ore, iar cei care o pun în aplicare nu ştiu cu o zi înainte cum, unde şi ce fel de decizie vor trebui să pună în practică”, a afirmat Maliar, răspunzând la întrebarea unui jurnalist în cadrul unei conferinţe de presă.

Ministrul ucrainean adjunct al apărării a specificat că inamicul rus se ghidează după situaţie şi după dinamica frontului, calculându-şi resursele.

O asociaţie a „văduvelor” îi cere lui Putin să procedeze ca Stalin

În Rusia a început, se pare, „campania” de pregătire a societăţii pentru un nou val de mobilizare, după ce o aşa-numită asociaţie a „Văduvelor soldaţilor” i-a cerut preşedintelui Vladimir Putin să ordone mobilizarea generală în ţară şi să instituie interdicţia ca bărbaţii de vârstă militară să părăsească Rusia, relatează „The Moscow Times“.

„Îi solicităm preşedintelui nostru Vladimir Vladimirovici Putin să permită armatei să efectueze o mobilizare pe scară largă, care să corespundă situaţiei ce s-a creat la frontierele noastre”, se afirmă în apelul aşa-numitelor „văduve”, postată pe canalul Telegram al organizaţiei. Autorii (autoarele) textului cer de asemenea „să li se interzică bărbaţilor cu vârsta de încorporare să poată pleca în afara ţării”. „Avem tot dreptul moral pentru aceasta: bărbaţii noştri au murit, apărându-i pe aceştia, dar cine ne va apăra pe noi dacă ei vor fugi”, explică asociaţia „văduvelor”. În privinţa mobilizării, acestea îi cer lui Putin să se ghideze după Stalin, care „nu se gândea la niciun fel de cotă de popularitate în sondaje sau la nemulţumirea disidenţilor”, urmărind doar victoria.

Nu există informaţii publice despre fondatorii (fondatoarele) acestei organizaţii şi nici despre reprezentantele sale, notează The Moscow Times.

Șeful Wagner recunoaște superioritatea ucrainenilor

Trupele rusești care atacă orașul ucrainean Bahmut înaintează foarte greu din cauza rezistenței puse de trupele ucrainene și a unei rețele extinse de fortificații, a declarat fondatorul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, potrivit The Moscow Times. Într-un interviu acordat agenției de presă de stat RIA Novosti, Prigojin a spus că în Bahmut, cel mai fierbinte punct de pe linia frontului la ora actuală, există o „fortăreață în fiecare casă“. „Băieții se luptă pentru fiecare casă, uneori pentru mai mult de o zi. Uneori le ia săptămâni întregi pentru a cuceri o casă“, a spus omul de afaceri poreclit „bucătarul lui Putin”. Șeful grupului rus de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin a fost filmat în timp ce vizita un subsol din apropierea frontului estic, plin de cadavrele luptătorilor săi. Înregistrarea video a fost publicată de Anul Nou, scrie The Guardian.

Mulți dintre cei uciși erau foști deţinuţi, care au căzut victime în timpul luptelor acerbe pentru cucerirea oraşului Bahmut, un obiectiv-cheie din Doneţk, pe care Rusia încearcă să-l cucerească încă din vară. În morga improvizată, lui Prigojin i se arată cadavre pe targă şi în saci mortuari. O grămadă de cadavre în saci poate fi văzută stivuită până la nivelul umerilor în colţul uneia dintre încăperi. Prigojin poate fi auzit spunând: „Contractul lor s-a terminat, vor pleca acasă săptămâna viitoare. Aceştia se pregătesc să fie trimişi. Cu toţii lucrăm în noaptea de Anul Nou. Aici zac luptătorii Wagner care au murit pe front. Acum sunt puşi în sicrie de zinc şi se vor întoarce acasă“.