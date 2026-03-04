Italia ia în considerare repornirea centralelor pe cărbune dacă războiul din Orient declanșează o criză energiei

Ministrul italian al Energiei, Gilberto Pichetto Fratin, a declarat miercuri că ţara sa ar putea reporni unele termocentrale pe cărbune dacă conflictul din Orientul Mijlociu va conduce la o criză energetică.

Într-un interviu televizat, Gilberto Pichetto Fratin a spus că Italia are "termocentrale pe cărbune pe care nu aş dori să le repornesc, dar sunt ţinute în rezervă pentru a proteja ţara noastră".

Italia are un portofoliu diversificat de furnizori de gaze, care include, printre altele, Norvegia, Algeria şi Azerbaidjan, scrie Agepres.

În plus, cantităţile de gaze stocate în ţară sunt la niveluri relativ ridicate. "Pe frontul securităţii (energetice), ţara noastră este... destul de sigură din punct de vedere cantitativ", a declarat Pichetto Fratin.

"Avem cele mai ridicate niveluri de stocare din Europa, avem surse diversificate şi, prin urmare, putem spune că nu există o situaţie extrem de gravă în ceea ce priveşte cantităţile de resurse şi vorbesc în principal despre gaze", a adăugat oficialul italian.

Forţele israeliene şi americane au atacat marţi ţinte din Iran, provocând atacuri iraniene împotriva infrastructurii energetice din alte state din Golf considerate aliaţi ai SUA, într-o regiune care este responsabilă pentru o treime din producţia globală de petrol.

De asemenea, Iranul a vizat petroliere în Strâmtoarea Ormuz, prin care circulă aproximativ o cincime din petrolul şi gazele naturale lichefiate din lume. Traficul prin această strâmtoare a rămas practic închis pentru a patra zi, după ce Iranul a atacat cinci nave.