Video Tentativă de asasinat asupra președintelui Serbiei, dejucată. Au fost vizați Aleksandar Vučić și familia sa

O tentativă de asasinat a fost dejucată în Serbia. Autoritățile sârbe susțin că au fost vizați președintele țării și rudele sale. Două persoane au fost arestate.

Două persoane au fost arestate în Serbia fiind suspectate că au complotat pentru uciderea președintelui sârb Aleksandar Vučić, potrivit ANSA. De asemenea, ar fi fost vizate rudele președintelui, a transmis Ministerul de Interne. În plus, cei arestați sunt suspectați că au încercat să răstoarne actuala administrație, scrie Mediafax.

Suspecții sunt doi bărbați au fost arestați în noaptea de luni spre marți la Kraljevo, în sudul Serbiei. Potrivit autorităților, bărbații au vârste de 51 și 43 de ani.

„Sunt suspectați că au organizat, între decembrie 2025 și februarie 2026, o schimbare violentă a ordinii constituționale a Serbiei și răsturnarea celor mai înalte organe de stat, pregătind achiziționarea de arme și un atentat la viața și integritatea fizică a președintelui Republicii Serbia, a soției și copiilor acestuia, pentru a-i priva de viață, precum și un atac asupra membrilor Ministerului de Interne al Republicii”, au transmis autoritățile sârbe.

Identitatea celor doi bărbați și alte amănunte despre anchetă nu au fost făcute publice.

Aleksandar Vučić îndeplinește funcția de președinte al Serbiei din 31 mai 2017.

Anul trecut au avut loc proteste în Serbia, la un an de la tragedia din Novi Sad, unde prăbușirea acoperișului gării renovate a provocat moartea a 16 persoane. Incidentul a declanșat o amplă mișcare civică, condusă în principal de tineri, care acuză guvernul de corupție, neglijență și autoritarism.

Protestatarii au cerut dreptate pentru victime, eliberarea protestatarilor reținuți și organizarea de alegeri anticipate. Proteste similare au avut loc și în Novi Sad și alte orașe.

După mai multe luni de proteste reprimate de autorități, președintele Vučić a anunțat pe 2 noiembrie, faptul că va convoca alegeri parlamentare anticipate, una dintre principalele cerințe ale protestatarilor.