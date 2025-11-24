Putin, după discuția telefonică cu Erdogan: planul de pace pentru Ucraina este similar cu cel discutat la summitul din Alaska

În urma convorbirii telefonice cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, președintele rus Vladimir Putin a declarat că planul de pace pentru Ucraina este similar cu cel discutat la recentul summit ruso-american din Alaska.

De asemenea, Putin a adăugat că planul „ar putea servi drept bază pentru o soluție finală de pace”. El a reafirmat interesul declarat al Moscovei pentru o rezolvare politică și diplomatică a conflictului, scrie Newsweek.

Potrivit Kremlinului, Erdogan spus că Turcia va acorda „toată asistența posibilă” procesului de dialog.

Cei doi lideri au convenit, de asemenea, să aprofundeze contactele bilaterale pe tema Ucrainei, revizuind totodată cooperarea mai largă, inclusiv proiecte de comerț, investiții și energie.

Kremlinul a mai transmis că Erdogan a împărtășit impresii din întâlnirile sale de la summitul G20.

Planul în 28 de puncte, propus de președintele Donald Trump, cere Ucrainei să cedeze teritoriu în Donbas, să-și reducă armata și să se angajeze că nu va adera la NATO, cereri vechi ale Moscovei.

Propunerea ar forța Kievul să renunțe la orașe puternic fortificate din estul Ucrainei, pe care oficialii le consideră vitale pentru securitatea națională.

Președintele Volodimir Zelenski a respins în repetate rânduri concesii similare, inclusiv sugestii anterioare ca Ucraina să cedeze părți din Donbas în schimbul teritoriilor ocupate de Rusia în Herson și Zaporojie.

Liderii UE și-au prezentat propriile linii roșii în timpul discuțiilor de la Geneva.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că granițele Ucrainei „nu pot fi schimbate prin forță”, că armata acesteia nu trebuie slăbită și că rolul UE în asigurarea păcii trebuie să fie central.

Ea a subliniat dreptul Ucrainei de a-și urma „destinul european”, începând cu reconstrucția și integrarea în piața unică și în baza de apărare a blocului.

Contra-propunerea europeană la planul de pace în 28 de puncte propus de SUA pentru Ucraina nu este constructivă și pur și simplu nu este acceptabilă pentru Moscova, a declarat astăzi consilierul Kremlinului pentru politică externă, Yuri Ușakov, citat de TASS și Reuters.

„Planul european este, la prima vedere, complet neconstructiv și nu funcționează pentru noi”, a subliniat Ușakov pentru presă.

„Nu toate, dar multe dintre prevederile acestui plan (ale SUA) ni se par destul de acceptabile”, a declarat Ușakov. Unele dintre ele vor necesita discuții mai aprofundate, a adăugat el.