Erdogan a anunțat că va vorbi cu Putin. Obiectivele liderului turc

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat că, luni, ar urma să aibă o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, relatează AFP.

„Mâine voi avea o convorbire telefonică cu Putin”, a declarat el într-o conferință de presă, în contextul planului de pace în 28 de puncte asupra căruia SUA și Ucraina au purtat discuții duminică la Geneva.

Președintele american Donald Trump a dat termen Ucrainei până pe 27 noiembrie pentru a aproba planul de soluționare a conflictului ce durează de peste trei ani și jumătate.

Turcia va face tot posibilul pentru a deschide calea către pace în Ucraina, a anunțat Erdogan într-o conferinţă de presă, după summitul G20 din Africa de Sud, adăugând că va împărtăşi liderilor şi aliaţilor europeni şi americani rezultatele convorbirii sale cu Putin.

„Atâția oameni și-au pierdut viața; voi discuta cu (Putin) ce măsuri putem lua pentru a opri aceste decese. După aceste discuții, presupun că voi avea ocazia să discut rezultatul cu partenerii noștri europeni, cu Trump și cu alți prieteni”, a spus el.

Pe 19 noiembrie, Erdogan l-a primit la Ankara pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuții în cadrul cărora a îndemnat ambele părți să revină la masa negocierilor de la Istanbul, unde au avut loc trei runde de negocieri.

Însă trimisul lui Trump, Steve Witkoff, nu a participat la discuțiile din Turcia, iar Zelenski a plecat de la întâlnire fără prea multe rezultate.

Doar câteva zile mai târziu, au ieșit la iveală detalii despre un plan de pace în 28 de puncte al SUA, care a luat prin surprindere Kievul și pe aliații săi europeni, întrucât ar obliga Ucraina să cedeze teritorii, să-și reducă armata și să-și ia angajamentul să nu se alăture niciodată NATO.

Negocierile de la Istanbul, care au avut loc între mai și iulie, nu au dus la prea multe progrese în afara unor schimburi substanțiale de prizonieri.

Erdogan a mai spus că îi va propune lui Putin despre reluarea acordului suspendat privind cerealele, mediat de Turcia și ONU în 2022, pentru a garanta trecerea în siguranță a navelor ucrainene prin Marea Neagră.

Acordul a funcționat vreme de peste un an înainte ca Rusia să se retragă pe motiv că nu era implementat un acord separat de relaxare a sancțiunilor asupra propriilor exporturi agricole.

„Inițiativa coridorului cerealier a avut, de fapt, scopul de a deschide calea către pace. Deși a avut succes într-o oarecare măsură, nu a continuat. Acum, în cadrul întâlnirilor de mâine, îl voi întreba din nou pe Putin despre acest subiect. Cred că ar fi foarte benefic dacă am putea relua acest proces”, a declarat Erdogan.