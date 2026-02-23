Putin: Dezvoltarea forțelor nucleare ale Rusiei, „prioritate absolută”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că dezvoltarea forțelor nucleare reprezintă o „prioritate absolută” pentru Federația Rusă, în contextul în care ultimul tratat de control al armamentelor strategice dintre Moscova și Washington a expirat la începutul acestei luni.

„Dezvoltarea triadei nucleare, care garantează securitatea Rusiei și asigură descurajarea strategică eficientă și echilibrul de forțe în lume, rămâne o prioritate absolută”, a afirmat, duminică, liderul de la Kremlin într-un mesaj video transmis cu prilejul Zilei Apărătorului Patriei – sărbătoare cu puternică încărcătură militară și patriotică în Rusia.

Declarațiile vin cu doar două zile înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina – un război care a distrus orașe întregi, a strămutat milioane de oameni și a provocat pierderi grele de ambele părți.

În prezent, Rusia și Statele Unite, cele mai mari două puteri nucleare ale lumii, nu mai sunt legate de niciun acord de control al armamentelor, după expirarea tratatului New START. Totuși, Moscova susține că va continua să adopte o abordare „responsabilă” în ceea ce privește capacitățile nucleare strategice și că va respecta limitele anterior stabilite pentru arsenalul său.

Apel la militarizare și elogii pentru „noua elită”

În același discurs, Vladimir Putin a transmis că Rusia va continua „fără întrerupere” consolidarea potențialului militar al tuturor categoriilor de forțe armate, cu accent pe modernizarea și dezvoltarea unor noi tipuri de armament, inclusiv componente ale așa-numitei „triade nucleare” – rachete balistice intercontinentale, submarine nucleare și bombardiere strategice.

Liderul de la Kremlin a promis, de asemenea, creșterea nivelului de pregătire pentru luptă și sporirea capacității armatei de a acționa „în cele mai dificile condiții”.

Într-un ton marcat de retorică patriotică, Putin i-a numit pe militarii ruși implicați în războiul din Ucraina „adevărați patrioți” și „sprijinul statului”, prezentându-i drept o nouă elită a societății. Discursul a fost lipsit de orice referire la o posibilă soluție diplomatică a conflictului și a pus accent pe unitate, sacrificiu și mobilizare în jurul obiectivelor statului.

Mai mult, liderul rus a anunțat că anul 2026 va fi declarat „anul unității popoarelor Rusiei” în jurul a ceea ce a numit „datoria sacră” față de țară. „În capacitatea noastră de a învinge împreună pentru obiective comune stă forța uriașă a armatei și a societății noastre multinaționale. Așa a fost de-a lungul secolelor și sunt convins că așa va fi mereu”, a afirmat acesta.

În contextul pierderilor semnificative suferite de armata rusă pe frontul din Ucraina, mesajul transmis de Kremlin pare să urmărească consolidarea sprijinului intern pentru continuarea efortului de război, descurajarea eventualelor tensiuni regionale și justificarea intensificării mobilizării.

Per ansamblu, discursul liderului rus indică o accentuare a retoricii militariste și o reafirmare a poziționării Moscovei într-o logică de confruntare, într-un moment în care arhitectura globală de control al armamentelor nucleare este mai fragilă ca oricând.