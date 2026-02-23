Nod-cheie al conductelor magistrale rusești de petrol, în flăcări. Arde stația petrolieră „Kaleikino”, din Tatarstan

La peste 1.300 de kilometri de granița cu Ucraina, în inima Federației Ruse, a izbucnit un incendiu la unul dintre cele mai importante obiective ale infrastructurii petroliere rusești. În noaptea de 23 februarie, locuitorii din Almetievsk, Republica Tatarstan, au semnalat mai multe explozii urmate de un incendiu de proporții.

Potrivit publicației ruse de opoziție ASTRA, ținta ar fi fost stația de pompare a țițeiului „Kaleikino”, situată în apropierea localității cu același nume. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată flăcări puternice și coloane dense de fum, iar la fața locului au intervenit echipaje ale Ministerului rus pentru Situații de Urgență.

Ce este NPS „Kaleikino” și de ce este importantă

NPS „Kaleikino” este cea mai mare stație de pompare operată de compania Transneft — Prikamye în districtul Almetievsk din Tatarstan. Practic, este un nod strategic unde țițeiul provenit din Siberia de Vest, Tatarstan, Udmurtia și Bașkortostan este recepționat, amestecat și redistribuit.

Petrolul este stocat în numeroase rezervoare, apoi direcționat prin conducte magistrale către rafinării, inclusiv către complexul petrochimic din Nijnekamsk, dar și către rutele de export.

Stația nu reprezintă „uzina Drujba”, așa cum s-a vehiculat în unele mesaje online. Totuși, ea este una dintre principalele stații de pornire prin care țițeiul ajunge în magistrala Drujba – una dintre cele mai cunoscute conducte petroliere care transportă petrol rusesc spre Europa.

Atacuri repetate asupra infrastructurii energetice

Incendiul din Tatarstan survine în contextul unor atacuri repetate asupra infrastructurii energetice rusești. În noaptea de 19 februarie, drone au lovit regiunea Pskov. În orașul Velikie Luki, o bază petrolieră a fost avariată, în pofida plaselor de protecție montate deasupra rezervoarelor. Guvernatorul regional a confirmat atunci că unul dintre rezervoarele cu produse petroliere a luat foc.

Evenimentul de la NPS „Kaleikino” arată că inclusiv obiectivele strategice aflate la mare distanță de zona frontului devin vulnerabile într-un conflict care capătă o dimensiune tot mai extinsă.