Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
Ultimele știri

România susține adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei. Anunțul ministrului Oana Ţoiu

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

România susține adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat luni, 23 februarie, ministrul de externe Oana Ţoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE). Ţoiu a subliniat că Rusia nu folosește în războiul său doar arme convenționale, ci și campanii de dezinformare menite să slăbească Uniunea Europeană.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu. FOTO: MAE
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu. FOTO: MAE

„O parte a discuţiei de astăzi este legată de campaniile de dezinformare şi de modul în care reuşim să gestionăm situaţia în interiorul UE pentru a crea o capacitate comună de a identifica, a împiedica şi a combate aceste campanii de dezinformare. România este o ţară care a trecut prin aceste experienţe şi care în acest moment vede un comportament neautentic. Este foarte important de clarificat faptul că o minciună spusă online de milioane de ori reprezintă un risc semnificativ pentru democraţiile europene şi că Rusia nu foloseşte în războiul său doar arme convenţionale, dar în strategia sa de destabilizare a UE Moscova utilizează campanii de dezinformare prin care încearcă să slăbească Uniunea Europeană. Românii au dat dovadă de această rezilienţă, dar nu putem lua asta ca pe o soluţie ce nu are nevoie de sprijin instituţional, mă refer la creşterea rezilienţei societăţii”, a declarat Ţoiu răspunzând unei întrebări adresate de Agerpres

Ministrul român a mai atras atenția asupra importanței consolidării rețelelor energetice, atât în contextul în care Moscova folosește energia ca armă, cât și în perspectiva reconstrucției post-război a Ucrainei.

„Ceea ce am văzut în cei patru ani de război de agresiune neprovocat este nu doar un război pe care Rusia l-a început împotriva comerţului său, dar şi o Rusie care este împotriva propriilor cetăţeni, trimiţând la moarte sau având acum victime rănite în spitale peste 1 milion de cetăţeni ruşi. Vedem o Rusie care ia o decizie contra cetăţenilor săi, o Rusie unde cetăţenilor le sunt stopate libertatea de exprimare şi toate lucrurile de care ne bucurăm în democraţia noastră. Iată de ce vom discuta astăzi despre ceva ce este foarte important pe continentul european - modul în care recunoaştem şi ce facem pentru a împiedica interferenţa malignă, campaniile de dezinformare şi atacurile hibride care sunt contrare democraţiilor noastre”, a completat Ţoiu.

Ea a mai subliniat că este necesară o presiune internațională mai mare asupra Rusiei și că agresorul trebuie să suporte consecințele acțiunilor sale.

„De asemenea, o cerere a cetăţenilor noştri, în fiecare ţară membră, este ca povara să fie transferată pe umerii agresorilor. Aşadar, am încredere că acest lucru ne va conduce la decizia corectă. Sunt sigură că asta se va întâmpla zilele acestea; acesta este categoric obiectivul, dar fiecare ţară are propria poziţie la momentul actual. Am văzut situaţii similare în trecut şi le-am depăşit. Iată de ce este numit al 20-lea pachet de sancţiuni. Nu sunt sigură când se va întâmpla asta, dar UE va rămâne fermă”, a mai spus ministrul Oana Ţoiu.

Miniștrii de Externe ai statelor membre UE încearcă luni să adopte noul pachet de sancțiuni, după ce ambasadorii nu au ajuns săptămâna trecută la un acord. Reuniunea se desfășoară în contextul în care șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a reiterat necesitatea aplicării noilor măsuri, dar adoptarea pachetului pare dificilă, Ungaria anunțând că va bloca decizia din cauza tensiunilor legate de tranzitul petrolului rusesc prin oleoductul Drujba.

Până în prezent, Uniunea Europeană a impus Rusiei 19 pachete de sancțiuni economice, individuale și diplomatice, precum și restricții de viză. Scopul acestora este de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a diminua capacitatea Moscovei de a desfășura acțiuni militare ilegale.

loading Se încarcă comentariile...
