 Putin caută secretul unei vieți mai lungi. Un medic chinez care promite transplanturi de cap a realizat o premieră mondială la Moscova | adevarul.ro
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Putin caută secretul unei vieți mai lungi. Un medic chinez care promite transplanturi de cap a realizat o premieră mondială la Moscova

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Un neurochirurg chinez care susține că poate transplanta capul unei persoane pe un alt corp a început să opereze la Moscova, realizând o intervenție complexă la nivelul măduvei spinării, pe care o prezintă drept o premieră mondială. Apariția sa în Rusia vine pe fondul  investițiilor de miliarde de ruble pe care Kremlinul le face în cercetări pentru prelungirea vieții, coordonate inclusiv de fiica președintelui Vladimir Putin.

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Foto: South China Morning Post

Neurochirurgul chinez Ren Xiaoping, cunoscut pentru planurile sale controversate de a realiza primul transplant de cap, a făcut în luna octombrie o intervenție chirurgicală la Institutul Sklifosovski din Moscova. Operația a durat 12 ore și a vizat un pacient care suferise o leziune gravă a măduvei spinării.

Medicii au îndepărtat o porțiune a măduvei afectate în urma unui traumatism și au înlocuit-o cu țesut nervos prelevat de la un donator aflat în moarte cerebrală, scrie South China Morning Post.

Ren Xiaoping a prezentat intervenția drept o premieră mondială și a confirmat că a efectuat-o împreună cu specialiști ruși. Deocamdată, nu există rezultate independente care să demonstreze eficiența acestei proceduri.

Medicul chinez ar fi realizat la Moscova și alte șase intervenții de transplant de mână, folosind membre provenite de la donatori decedați.

Ren Xiaoping a atras atenția comunității medicale în urmă cu aproximativ zece ani, când a anunțat, alături de neurochirurgul italian Sergio Canavero, că pregătește primul transplant de cap.

Cei doi susțineau că o astfel de operație ar putea permite unei persoane să primească un corp nou. Medicul chinez afirma că realizase experimente pe maimuțe, iar colegul său italian prezentase teste efectuate pe cadavre.

Planurile au fost însă întâmpinate cu numeroase critici din partea specialiștilor, care au avertizat asupra riscurilor medicale și a problemelor etice. În cele din urmă, intervenția nu a mai fost realizată pe un pacient viu.

Activitatea medicului la Moscova vine într-un moment în care autoritățile ruse alocă fonduri importante cercetărilor privind încetinirea îmbătrânirii.

Potrivit The Wall Street Journal, printre cei implicați în coordonarea acestor proiecte se numără Maria Voronțova, fiica lui Vladimir Putin, și Mihail Kovalciuk, directorul Institutului Kurceatov și un apropiat al președintelui rus.

Cercetătorii lucrează la terapii genetice care ar putea încetini îmbătrânirea celulelor, dar și la obținerea unor organe pentru transplant cu ajutorul porcilor modificați genetic. Primul astfel de animal ar urma să fie obținut până în 2030.

Vladimir Putin, în vârstă de 74 de ani, și-a exprimat în trecut interesul pentru prelungirea vieții. Liderul de la Kremlin a vorbit inclusiv despre posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani prin înlocuirea repetată a organelor.

Pentru perioada 2027–2029, guvernul rus a prevăzut aproape 18 miliarde de ruble pentru programul „Noi tehnologii pentru protejarea sănătății”, asociat de presa americană cu cercetările privind longevitatea.

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