Vladimir Putin a dat ordin oamenilor de știință ruși să-i găsească remedii anti-îmbătrânire

Oamenilor de știință ruși li s-a ordonat să transmită detalii despre ultimele lor cercetări în domeniul combaterii îmbătrânirii, într-o presupusă încercare de a le prelungi viața lui Vladimir Putin și cercului său de prieteni septuagenari, scrie Daily Mail.

Edictul a venit de la „cel mai mare șef” și a determinat oficialii să se grăbească să îndeplinească presupusele instrucțiuni ale dictatorului în vârstă de 71 de ani, potrivit unei surse. Putin este interesat de mult timp de lupta împotriva îmbătrânirii, dar acum pare să existe o nouă urgență în căutarea „longevității active”.

O scrisoare a ministrului sănătății trimisă în iunie, în care se cereau ultimele evoluții în materie de întoarcere a ceasului biologic, a fost dezvăluită de agențiile de presă independente Meduza și Sistema. Aceasta a șocat cercetătorii medicali. O sursă a declarat: „Cel mai mare șef a stabilit o sarcină, iar oficialii s-au grăbit să o pună în aplicare în toate modurile posibile”.

Un informator a dezvăluit: „Ni s-a cerut să trimitem urgent toate evoluțiile cercetărilor noastre, iar scrisoarea a venit, să spunem, astăzi, și totul trebuia trimis ieri”. Ca să fiu sincer, este pentru prima dată în viața mea când mă confrunt cu așa ceva - de obicei, orice proiect național sau FTP [Federal Target programme] este precedat de o serie de reuniuni cu participarea diferiților specialiști, un fel de discuție publică”, a explicat un medic de la un centru național de cercetare medicală.

Experții au fost invitați să prezinte „propuneri de dezvoltare” pentru a reduce deteriorarea celulelor, se arată în raport. Aceștia au fost instruiți să evidențieze noile tehnologii de prevenire a deficiențelor cognitive și senzoriale, precum și metodele de corectare a sistemului imunitar și noile tehnologii medicale bazate pe bioimprimare.

De asemenea, sunt așteptate soluții pentru tratarea unor afecțiuni legate de înaintarea în vârstă, precum sarcopenia, care are ca rezultat pierderea musculară cauzată de îmbătrânire, astenia senilă, o slăbiciune fizică generalizată legată de bătrânețe, și osteoporoza, o tulburare sistemică a scheletului.

Dictatorul rus are în prezent autoritatea legală de a rămâne în funcție până în 2036, după ce a fost reales în 2024, după ce a modificat Constituția în 2020, ceea ce înseamnă că ar rămâne la putere până la vârsta de 80 de ani.

Cine ar fi în spatele inițiativei?

O sursă apropiată Kremlinului a declarat: „Toate cercetările moderne discutate în proiectul național sunt destul de costisitoare - necesită o mulțime de bani și cheltuieli. Dezvoltarea de noi medicamente costă miliarde, nu există un singur proiect național care să poată face față acestui lucru, mai ales acum”. Unii văd în spatele inițiativei mâna aliatului apropiat al lui Putin, Mihail Kovalciuk, 77 de ani, directorul Institutului Kurciatov, cel mai important institut nuclear din Rusia. Considerat un teoretician al conspirației, acesta susține dezvoltarea unui așa-numit „genom rusesc” și a vorbit despre „o armă care vizează o anumită etnie”. El a acuzat state străine că încearcă să creeze un nou tip de „om servitor”, scrie Daily Mail.

Fiica lui Putin, Maria Voronțova , 39 de ani, endocrinolog, este de asemenea suspectată că ar fi implicată în căutarea prelungirii vieții. Acest lucru vine în contextul în care Putin a apărut recent fragil și lipsit de culoare, stârnind zvonuri cu privire la starea sa de sănătate și mentală în declin. Imagini de la întâlniri și apariții oficiale l-au arătat pe președintele rus ținând strâns colțul mesei, dînd din picior necontrolat și părând nesigur în timp ce mergea, aspectul său fizic devenind mai rotunjit și mai umflat de-a lungul anilor.

În decembrie, Putin a renunțat în ultimul moment la o deplasare prezidențială la Pskov din cauza „condițiilor nefavorabile de zbor”, în ciuda faptului că prognozele meteorologice indicau că cerul era senin - ceea ce a determinat curioșii să ridice semne de întrebare cu privire la sănătatea sa. Președintele a amânat apoi o vizită la cea mai mare uzină de tancuri din Rusia, la Nijni Taghil, și și-a anulat, de asemenea, apariția obișnuită la o reuniune de sfârșit de an a miniștrilor săi, înainte de a anula tradiționala conferință de presă din decembrie și meciul de hochei pe gheață de sfârșit de an. De asemenea, în octombrie anul trecut, Kremlinul a fost presat să dezmintă zvonurile potrivit cărora Putin ar fi suferit un stop cardiac, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov calificând speculațiile „falsuri”.

La începutul acestui an, Putin a anunțat că Rusia are nevoie de un nou proiect național, menit să „protejeze sănătatea” cetățenilor săi. Unul dintre programele sale este lupta împotriva îmbătrânirii, cu scopul de a salva 175.000 de vieți până în 2030. În același timp, se crede că războiul lui Putin a costat sute de mii de vieți. Dictatorul a suferit o lovitură la începutul acestui an cu moartea subită a guru-ului său anti-îmbătrânire, profesorul Vladimir Havinson, 77 de ani, director al Institutului de Bioreglementare și Gerontologie din Sankt Petersburg. Havinson a afirmat că dezvoltă o procedură secretă pentru ca oamenii să trăiască până la 110 sau 120 de ani prin încetinirea procesului de îmbătrânire.

Operații estetice

Putin este obsedat de imaginea transmisă poporului rus, aceea de bărbat puternic, singurul capabil să țină țara sub control.

Kremlinul nu confirmat niciodată dacă Putin a suferit intervenții estetice sau nu. Cu toate astea, schimbările faciale ale liderului rus sunt prea drastice pentru a fi considerate normale sau atribuite bătrâneții.

Speculații că președintele rus a avut numeroase proceduri de-a lungul anilor pentru a-și îmbunătăți imaginea au fost făcut atât de presa din Rusia, cât și de cea internațională, fiind comentate atât de experți esteticieni și chirurgi plastici ruși, cât și străini.

Chipul său a suferit transformări drastice, în special fruntea, obrajii și ochii, pe care și le-a întinerit cu o serie de proceduri precum filere sau liftinguri pe durata a mai mulți ani. Zvonurile că a apelat la botox - și chiar la intervenții chirurgicale - au apărut în Rusia încă din anul 2010.

„Conturul feței lui Putin s-a schimbat în mod clar de-a lungul anilor și, în timp ce forma feței noastre poate deveni mai subțire odată cu înaintarea în vârstă, a lui este vizibil mai lată și mai plinuță” explica în 2019 pentru The Sun un medic estetician de la o clinică din Manchester. ”Acest lucru s-ar datora în mare parte umplerii obrajilor. Aș spune că are în mod clar un chirurg estetician dedicat în echipa sa, deoarece aceste filere au fost cu siguranță destul de subtile la început, inclusiv în imaginile de acum 10 ani, când arăta mai slăbit și mai ascuțit la față.”

Pentru a corecta asta ar fi apelat la filere, adică la injecții cu anumite substanțe cum ar fi acidul hialuronic care pot fi combinate cu alte substanțe precum toxina botulinică. Asta poate explica fața mai plină și mai netedă pentru cei 71 de ani ai săi, dar cum rămâne cu ochii remarcabil de diferiți în prezent? Experții esteticieni susțin că liderul rus a suferit un lifting al ochilor și al bărbiei.