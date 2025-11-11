Putin apelează la rezerviști pentru a proteja rafinăriile de atacurile ucrainene. Campania de recrutare a început în 20 de regiuni

Rusia a început recrutarea în masă a rezerviștilor care vor fi însărcinați cu protejarea infrastructurii energetice în fața amenințării a creștere reprezentate de dronele ucrainene, relatează Kyiv Post.

Formarea unor unități formate din rezerviști a început în cel puțin 20 de regiuni, a relatat presa din Rusia, precizând că s-a dat drumul la recrutări după intrarea, în 4 noiembrie, a unei noi legislații prin care pot fi mobilizați rezerviști pentru a asigura paza instalațiilor petroliere vitale.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat legea după intensificarea atacurilor ucrainene cu drone, care au provocat penurie de combustibil în mai multe regiuni.

Noua lege permite recrutarea a două milioane de rezerviști pentru protejarea infrastructurii critice, inclusiv a rafinăriilor.

Noile unități vor consolida securitatea din preajma rafinăriilor, vor fi formate „grupuri mobile de pompieri” și vor fi desfășurate operațiuni de contra-sabotaj.

Rezerviștii vor primi statut de militari pe durata serviciului militari, vor primi salariu, beneficii și garanții. Contractele se vor încheia pe șase luni sau un an, iar rezerviști vor sluji doar în regiunile lor de origine.

Ce vor face rezerviștii

Principalele îndatoriri rezerviștilor vor fi protejarea infrastructurii cheie, interceptarea dronelor, stoparea grupurilor de sabotaj, organizarea evacuărilor și menținerea așa-numitului regim de „antiterorism”.

Unele zone au început să formeze astfel de unități înainte de intrarea în vigoare a legii. Regiunea Tatarstan a desfășurat primul detașament de 21 de rezerviști pentru a asigura paza instalațiilor petroliere. În regiunea Nijni Novgorod, 15 rezerviști au semnat deja contracte.

Bashkortostanul creează „grupuri mobile de pompieri” menite să protejeze de atacurile cu drone instalațiile aparținând Bashneft, Ufaneftekhim și Gazprom.

Conform presei ruse, au apărut rapoarte despre formarea a noi detașamente în Sankt Petersburg, Leningrad, Kaliningrad, Tver, Pskov, Rostov, Iaroslavl, Briansk, Kursk, Tula, Smolensk, Samara, Tiumen și Nijni Novgorod, precum și în Perm, Krasnodar și Krasnoiarsk.

În regiunile de frontieră Belgorod, Bryansk și Kursk, autoritățile plănuiesc să extindă unitățile de voluntari BARS existente cu noi formațiuni de rezerviști.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice rusești, lovind rafinării și depozite de stocare aflate în adâncul teritoriului rus.

Kievul spune că aceste atacuri paralizează capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că atacurile au redus producția rafinăriilor și alimentarea cu combustibil a Rusiei cu 20-27%, obligând Moscova să își mute producția în altă parte. El a adăugat că în 90-95% din atacurile din interiorul Rusiei sunt folosite arme cu rază lungă de acțiune fabricate în Ucraina.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), la începutul lunii octombrie, aproximativ 38% din rafinăriile din Rusia erau offline, ceea ce a dus la raționalizarea combustibililor în 57 de regiuni, precum și la creșterea prețurilor la benzină cu 2,6% în septembrie.