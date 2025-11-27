search
Joi, 27 Noiembrie 2025
Ucrainenii schimbă strategia în Donbas: Mizează pe linii extinse de obstacole care să creeze dificultăți rușilor

Război în Ucraina
Publicat:

Ucraina și-a schimbat strategia de luptă pe frontul din regiunea istorică Donbas, unde duce bătălii grele cu Rusia în orașul Pokrovsk. Acum, militarii ucraineni mizează pe linii întinse de obstacole, care încetinesc infanteria rusă și o transformă într-o țintă ușoară pentru dronele-kamikaze ucrainene.

FOTO: EPA-EFE
FOTO: EPA-EFE

Potrivit Dialog.ua, strategia a fost schimbată din cauza deficitului critic de infanterie și a atacurilor constante cu bombe aeriene ghidate ale Rusiei.

Despre acest lucru scrie analistul militar Clément Monnet, publicând imagini din satelit și cadre surprinse de drone.

Dacă înainte armata ucraineană construia zone fortificate masive, modelul anilor 2022–2024, acum apărarea se bazează pe o logică complet diferită.

Aceștia mizează pe linii extinse de obstacole: șanțuri anti-tanc, sârmă ghimpată, bariere de mine și „dinți de dragon” (piramide din beton anti-tanc).

Această rețea de obstacole împiedică grupurile de asalt rusești să avanseze rapid și le obligă să se adune pe porțiuni înguste ale frontului. În acest moment intervin dronele FPV ucrainene, care provoacă pierderi semnificative în rândul trupelor.

Potrivit analiștilor, noile linii defensive sunt mai practice și mai ieftine, dar mai ales mai rezistente la bombele aeriene rusești.

Fortificațiile mari erau adesea distruse încă din etapa în care trupele ruse se apropiau, în timp ce o linie lungă, „eșalonată”, de obstacole îi obligă pe atacatori la consum constant de forțe, timp și tehnică militară.

Imaginile arată mai multe niveluri de șanțuri, sârmă ghimpată și piramide antitanc întinse pe kilometri. O astfel de structură îi obligă pe asaltatorii ruși să se deplaseze lent și previzibil, făcându-i ținte ușoare pentru operatorii ucraineni de drone.

Ofițerii din teren afirmă că acest tip de apărare permite Ucrainei să respingă eficient atacurile rusești chiar și cu resurse limitate, transformând orice înaintare a inamicului într-o operațiune dificilă și sângeroasă.

Plasele de pescuit, folosite drept scut anti-drone

Armata ucraineană folosește plasele de pescuit trimise de pescarii din Bretania, Franța, pentru a prinde drone și a proteja civilii și soldații.

Rusia folosește drone mici și ieftine, echipate cu explozivi, direcționate prin telecomandă pe distanțe de până la 25 km. Ucrainenii folosesc plasele pentru a crea tuneluri în care elicele dronelor se încurcă, la fel cum păianjenii prind insectele în plasă.

În ultimii doi ani, războiul s-a schimbat. Înainte nici măcar nu ne gândeam la drone, dar acum este un război al dronelor”, spune Christian Abaziou, 70 de ani, responsabil cu logistica la Kernic Solidarités.

