Putin a numit un nou guvernator în regiunea Belgorod. Cine este Aleksandr Șuvaev, acuzat de crime de război

Președintele rus Vladimir Putin l-a numit luni, 11 mai, pe generalul-maior Alexander Șuvaev, ofițer rus acuzat de crime de război, în funcția de guvernator al regiunii Belgorod.

Potrivit unui anunț al Kremlinului făcut public luni, un înalt ofițer al armatei ruse suspectat de Ucraina de crime de război a fost numit de Putin la conducerea unei regiuni de graniță din vestul Rusiei, vizată constant de atacuri cu drone și incursiuni ale forțelor ucrainene, scrie Kyiv Post.

Șuvaev, în vârstă de 45 de ani, va prelua imediat funcția de guvernator al regiunii Belgorod, înlocuindu-l pe Viaceslav Gladkov, potrivit decretului prezidențial semnat de Putin și publicat de administrația prezidențială.

Grupuri ucrainene care monitorizează crime de război îl acuză pe Alexander Șuvaev că ar fi permis executarea unor prizonieri ucraineni la Avdiivka, în februarie 2025, și că ar fi fost prezent la împușcarea colonelului Dmitro Verbi și a locotenentului Mikola Tkach.

Potrivit proiectului ucrainean „Book of Executioners”, doi subordonați ai lui Șuvaev ar fi autorii execuțiilor.

Presa rusă scrie că Șuvaev este decorat cu titlul „Erou al Rusiei”, cea mai înaltă distincție militară a Federației Ruse pentru curaj pe câmpul de luptă.

Acesta părăsit armata în 2025 pentru a ocupa o funcție în administrația regională, după ce a absolvit programul „Timpul Eroilor”, creat de regimul Putin pentru integrarea foștilor militari în aparatul de stat. Presa rusă susține că Shuvaev este originar din regiunea Belgorod, din orașul Novi Oskol.

Șuvaev a fost numit guvernator al regiunii Belgorod după ce a ocupat funcții administrative în Siberia și regiunea Celiabinsk. Belgorod, o regiune de graniță cu aproximativ 1,5 milioane de locuitori, este vizată frecvent de atacuri ucrainene cu drone și rachete, care au afectat în special infrastructura energetică.

Fostul guvernator, Viacheslav Gladkov, a devenit cunoscut în presa rusă pentru declarațiile despre situația din regiune.

Deși a avut un discurs pro-Kremlin, acesta a recunoscut uneori amploarea pagubelor provocate de atacurile ucrainene și a criticat restricțiile impuse aplicației Telegram, spunând că populația riscă să nu mai primească avertizări despre atacuri.

Revista de opoziție „Important Stories” susține că oficiali din FSB îl considerau pe Gladkov „o bătaie de cap” deoarece continua să publice informații despre atacurile ucrainene, în ciuda interdicțiilor.

În mesajul de rămas-bun transmis joi alegătorilor pe Telegram, Gladkov și-a reafirmat loialitatea față de regim și față de Vladimir Putin.

„Vreau să îi mulțumesc sincer președintelui nostru, președintele Federației Ruse, Vladimir Vladimirovici Putin, pentru atenția constantă, ajutorul și sprijinul oferite și pentru deciziile care au făcut posibilă dezvoltarea regiunii Belgorod.

Pentru acele decizii care, într-o situație operațională extrem de complicată, ne-au ajutat să trecem prin încercările prin care trece regiunea noastră”, a declarat Gladkov.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri jurnaliștilor de la Moscova că lui Gladkov „i se va oferi cu siguranță o nouă funcție”.