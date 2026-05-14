Joi, 14 Mai 2026
Nemulțumirile rușilor dau în clocot. Sondajul care arată câți sunt dispuși să protesteze împotriva lui Putin

Un sondaj publicat de o organizație rusă care realizează cercetări sociologice arată că unul din cinci ruși crede deja că ar putea avea loc proteste în masă din cauza scăderii nivelului de trai, iar numărul persoanelor nemulțumite de politică este, de asemenea, în creștere.

Vladimir Putin/FOTO: Shutterstock

Potrivit sondajului, 20% dintre ruși consideră că în localitatea lor ar putea avea loc manifestații de amploare împotriva scăderii nivelului de trai, în creștere cu 6 puncte procentuale față de decembrie 2024.

Totodată, 16% dintre cei chestionați spun că ar fi dispuși să participe la astfel de proteste.

Potrivit sondajului, posibilitatea unor proteste legate de probleme economice este invocată mai des de tineri între 25 și 39 de ani (24%), de persoanele cu venituri mici, de cei cu un nivel mai redus de educație și de oamenii care cred că țara merge într-o direcție greșită.

Astfel de proteste sunt considerate mai probabile și de cei care nu îl susțin pe președintele Vladimir Putin și de persoanele care se informează de pe Telegram și YouTube.

În schimb, respondenții cu studii superioare, venituri mai mari și cei care cred că lucrurile merg bine în țară spun mai rar că se așteaptă la proteste.

Sondajul arată și că disponibilitatea de a participa la proteste este mai mare în rândul persoanelor cu venituri mici, al locuitorilor din sate și orașe mici, precum și al celor care nu aprobă activitatea președintelui rus. Cei mai activi în această privință sunt utilizatorii YouTube și persoanele care consideră că țara merge într-o direcție greșită.

Tinerii sub 25 de ani și locuitorii Moscovei, mai puțin dispuși să protesteze

Sondajul mai arată că 13% din tinerii sub 25 de ani, 12% persoanele cu studii superioare, 13% din cei cu venituri mai ridicate și 9% din locuitorii Moscovei spun că ar participa la proteste.

Disponibilitatea de a protesta este mai redusă și în rândul celor care cred că țara merge în direcția corectă (11%), al celor care aprobă activitatea lui Vladimir Putin ca președinte (12%) și al persoanelor care folosesc canalele MAX ca sursă de informare (12%).

Potențialul protestelor politice rămâne redus în Rusia, însă este în creștere lentă. Potrivit sondajului, 14% dintre respondenți consideră posibile astfel de proteste, iar 12% spun că ar participa la ele.

Posibilitatea unor manifestații politice este menționată mai des de persoanele cu venituri reduse (18%), de cei care cred că țara merge într-o direcție greșită (24%), de respondenții care nu aprobă activitatea lui Putin (26%) și de utilizatorii Telegram și YouTube (18%).

Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei, susține un fost înalt funcționar rus

Disponibilitatea de a participa la proteste este mai mare în rândul bărbaților (15%), al persoanelor cu venituri mici (17%), al locuitorilor din sate și orașe mici (15%), al celor care cred că țara merge într-o direcție greșită (24%), al celor care nu îl aprobă pe Putin (29%) și al utilizatorilor YouTube (27%).

La polul opus, disponibilitatea de a participa la proteste este mai redusă în rândul femeilor (9%), al tinerilor sub 25 de ani (8%), al persoanelor cu studii superioare (9%), al respondenților cu venituri mai ridicate (8%), al locuitorilor Moscovei (6%) și al celor care aprobă activitatea lui Vladimir Putin (8%).

Despre Centrul Levada

Sondajul a fost realizat în perioada 22–29 aprilie 2026, pe un eșantion reprezentativ al populației Rusiei, format din 1.604 persoane cu vârsta de peste 18 ani, din 137 de localități și 50 de regiuni ale Federației Ruse, atât din mediul urban, cât și rural.

Cercetarea a fost efectuată prin interviuri față în față, la domiciliul respondenților. Datele au fost ponderate în funcție de sex, vârstă și nivel de educație, conform statisticilor oficiale Rosstat.

Marja de eroare statistică, la un nivel de încredere de 95%, nu depășește:

  • 3,4% pentru rezultate apropiate de 50%;
  • 2,9% pentru rezultate apropiate de 25% sau 75%;
  • 2% pentru rezultate apropiate de 10% sau 90%;
  • 1,5% pentru rezultate apropiate de 5% sau 95%.

Centrul Levada este o organizație independentă, non-guvernamentală din Rusia, care se ocupă cu sondaje și cercetări sociologice. A fost creată în 2003 și poartă numele fondatorului, sociologul Yuri Levada (1930-2006). Ministerul rus al Justiției a inclus Centrul Levada în registrul „agenților străini” pe 5 septembrie 2016.

În 2017, Tribunalul din Moscova a respins apelul depus de organizație împotriva ministerului, scrie DW

Directorul organizației, Lev Gudkov, a declarat după proces că decizia nu a fost surprinzătoare, însă spera la un alt rezultat.

Acesta a adăugat la acea vreme că Ministerul Justiției și-a depășit atribuțiile prin analizarea informațiilor de pe internet în timpul verificărilor. În plus, o parte dintre afirmațiile considerate „politice” reprezentau doar prezentarea rezultatelor unor sondaje de opinie.

Este opinia cetățenilor prezentată în formă agregată, iar atribuirea acesteia drept opinia mea personală este incorectă”, a spus Gudkov.

