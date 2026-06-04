Putin spune că Rusia va învinge Ucraina în teren, dar se declară pregătit pentru un acord de pace

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Rusia va învinge Ucraina pe câmpul de luptă dacă va fi necesar, dar este gata să pună capăt războiului prin diplomație şi să onoreze compromisuri despre care a spus că au fost convenite cu omologul său american Donald Trump, transmite Reuters.

Într-o întâlnire cu reprezentanţi ai agenţiilor de presă străine, în marja forumului economic anual de la Sankt-Petersburg, Putin nu a semnalat o schimbare a poziției sale conform căreia Ucraina trebuie să cedeze restul regiunii Donbas pe care Rusia nu îl controlează încă pentru ca războiul să se încheie, potrivit Agerpres.

„Ofensiva este în desfășurare zi de zi. În prezent, Federația Rusa a preluat controlul deplin asupra Republicii Populare Lugansk - 100%. Şi a adus sub controlul său peste 85% din teritoriul Republicii Populare Doneţk”, a spus Putin.

„Suntem, în mod cert, pregătiți şi dispuși să ajungem la un acord cu Ucraina prin mijloace pașnice. Mai exact, pe baza discutată în timpul întâlnirii noastre cu președintele Trump la Anchorage. Rusia este de acord cu compromisurile pe care le-am discutat la Anchorage. Partea ucraineana trebuie, de asemenea, să fie de acord cu aceste compromisuri. Atunci conflictul va ajunge rapid la o încheiere naturală”, a afirmat președintele rus în răspunsurile sale.

Putin a mai spus că este încrezător că propunerile de pace înaintate de președintele american ar putea constitui baza pentru un acord de pace cu Ucraina, dar că Trump trebuie încă să convingă Kievul. În opinia sa, Trump caută „în mod sincer” să rezolve conflictul din Ucraina.

Pe de altă parte, Putin a spus ca Rusia nu a folosit încă racheta hipersonică Oreşnik împotriva Ucrainei în condiții reale de luptă, ci a efectuat doar un test pentru a observa rezultatele şi a lua decizii cu privire la utilizarea viitoare la scara largă a rachetei.