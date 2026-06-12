Video Provocarea lui Medvedev pentru liderii europeni. Chipurile lor, trecute prin mașina de tocat într-un clip generat de inteligența artificială

Dmitri Medvedev a publicat un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale în care fotografii ale unor politicieni occidentali sunt introduse într-un tocător de documente.

Clipul distribuit pe rețelele sociale a atras atenția presei internaționale și se înscrie în seria mesajelor provocatoare lansate în ultimii ani de Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei

Reuters notează că oficialul rus a devenit în ultimii ani una dintre cele mai radicale voci ale Kremlinului, fiind cunoscut pentru comentariile sale dure și provocatoare la adresa Occidentului, NATO și Ucrainei.

Medvedev, considerat unul dintre cei mai duri oficiali ai Kremlinului, și-a construit în ultimii ani reputația prin declarații agresive la adresa Occidentului și prin mesaje provocatoare publicate frecvent pe rețelele sociale.

Nu este prima dată când Medvedev folosește astfel de metode pentru a lansa atacuri la adresa Occidentului. Recent, acesta a ironizat și decizia ambasadelor europene de a nu-și evacua personalul diplomatic din Kiev, în ciuda avertismentelor rusești privind atacurile masive cu rachete, speculând cinic că statele europene „nu dau doi bani pe proprii diplomați”.