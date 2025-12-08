Pentru cât timp mai are Putin bani pentru război? Un expert crede că sancțiunile pot scurta marja de supraviețuire economică a Kremlinului

Kremlinul ar mai avea resurse financiare pentru aproximativ un an și jumătate de război împotriva Ucrainei, însă acest orizont ar putea fi redus dacă Occidentul își înăsprește sancțiunile. Asta susține Aleksandr Gabuev, fost jurnalist la „Kommersant” și unul dintre cei mai citați specialiști în politica externă a Rusiei, într-o discuție pentru Bild.

„Timpul nu lucrează pentru Vladimir Putin. Rezervele bugetare se subțiază într-un ritm care nu mai poate fi ascuns. Mai are bani pentru circa 18 luni de război – poate chiar mai puțin, dacă pachetul de sancțiuni e consolidat”, explică Gabuev, actualmente director al Centrului Carnegie pentru Eurasia din Berlin.

El arată că pe lângă giganții Rosneft și Lukoil, Rusia are încă producători mai mici de petrol și materii prime care nu au intrat în vizorul sancțiunilor. „Acest gol trebuie acoperit. Fisurile trebuie închise”, spune expertul.

„Negocieri nu există”. Iar Kremlinul trage de timp

Gabuev respinge categoric scenariul unor negocieri reale între Moscova și Kyiv. În opinia sa, chiar dacă Donald Trump declară public că își dorește încheierea războiului, nu pune presiune efectivă pe Putin.

„La Kremlin există convingerea că mai au timp și pot amâna orice discuție. Putin continuă să vină cu pretenții radicale, de neacceptat pentru Ucraina. Asta prelungește conflictul și îi convine”, explică el.

Pentru ca războiul să devină cu adevărat costisitor pentru Moscova, spune Gabuev, e nevoie de un regim de sancțiuni mult mai strict, aplicat fără pauze: „China, India și Emiratele Arabe Unite nu trebuie să mai poată cumpăra în voie petrol rusesc sau să ajute la ocolirea restricțiilor. Asta trebuie făcut zilnic și cu consecvență.”

Chiar și așa, presiunea cumulată nu ar forța Rusia să renunțe în 3–6 luni, avertizează expertul. Însă, dacă Ucraina continuă să primească arme și ajutor financiar în ritm susținut, fereastra de autonomie economică a Kremlinului poate fi scurtată considerabil.

Prudența altor analiști

Carlo Masala, specialist în securitate, temperează însă estimările. „Sunt foarte rezervat față de previziunile care avansează termene concrete. Nimeni nu poate spune cu acuratețe ce resurse financiare și politice mai are Rusia – sau cât este dispusă să mobilizeze.”

El amintește că multe elemente rămân netransparente și greu de evaluat din exterior, iar teoriile despre momentul în care „Moscova rămâne fără bani” pot fi înșelătoare.

În pofida rapoartelor despre creșterea periculoasă a datoriei publice, inflația ridicată sau lipsa combustibililor și alimentelor, aceste vulnerabilități nu s-au reflectat încă în teren în favoarea Ucrainei. Chiar și Gabuev admite că „situația forțelor armate ucrainene se deteriorează”, ceea ce întărește percepția lui Putin că timpul curge în avantajul său.

O „strategie” americană care tulbură Europa și entuziasmează Kremlinul

Între timp, noua strategie de securitate publicată de administrația Trump a stârnit revoltă la Bruxelles și bucurie fățișă la Moscova. În paralel, presa occidentală scrie că Putin ar fi dispus să semneze o „înțelegere de pace” doar dacă Ucraina acceptă cererile teritoriale ale Kremlinului, iar Washingtonul ar face presiuni asupra Kyivului pentru a lua în calcul concesii.

Într-un mediu geopolitic tot mai fragmentat, un lucru devine clar din analizele experților: războiul nu este aproape de final, iar capacitatea Rusiei de a continua depinde în mod direct de cât de ferm și coordonat va fi răspunsul economic al Occidentului.