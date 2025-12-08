Fostul premier al Republicii Moldova a fost decorat de Ucraina cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept”, la cererea lui Zelenski

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept” de gradul I, una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean. Distincția i-a fost înmânată luni, 8 decembrie, la Chișinău, de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, în numele președintelui Volodimir Zelenski.

Ambasadorul Paun Rohovei a subliniat că ordinul reprezintă recunoașterea contribuției lui Dorin Recean la întărirea parteneriatului moldo-ucrainean, în perioada în care a ocupat funcția de premier (2023–2025).

„Ucraina apreciază foarte mult solidaritatea neschimbată a Moldovei. Această distincție este un simbol al recunoștinței poporului ucrainean față de partenerii moldoveni pentru sprijinul pe care îl simt zi de zi”, a declarat ambasadorul.

Diplomatul a menționat că fostul premier a fost apreciat pentru poziția sa consecventă și principială în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei, într-un context marcat de provocări majore pentru statul vecin. De asemenea, i-au fost recunoscute eforturile în inițiative caritabile și promovarea imaginii Ucrainei pe plan internațional.

Ordinul i-a fost acordat prin Decretul președintelui Ucrainei nr. 617 din 23 august 2025.

Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept” este unul dintre cele mai înalte ordine ale Ucrainei și este acordat personalităților care contribuie semnificativ la dezvoltarea cooperării internaționale și la susținerea statului ucrainean.