Video Momentul în care Ucraina atacă două petroliere din „flota fantomă” a lui Putin. Zelenski: „Acum nu mai transportă petrol”

Forțele ucrainene au atacat două nave ale așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei, în apropierea intrării în portul din orașul rusesc Novorossiisk, aflat la Marea Neagră, a transmis președintele Volodimir Zelenski duminică.

„Aceste petroliere erau folosite activ pentru transportul de petrol. Acum nu vor mai fi”, a spus Zelenski, publicând imagini care ar surprinde atacul.

Lovitura face parte dintr-o serie recentă de atacuri, în contextul în care Ucraina își intensifică operațiunile cu rază lungă de acțiune asupra sectorului energetic al Rusiei, încercând să afecteze una dintre principalele surse de finanțare ale efortului de război al Moscovei, potrivit Kyiv Independent.

Operațiunea a fost coordonată de șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, cu implicarea Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) și a Forțelor Navale.

„Capacitățile de lovire la distanță ale Ucrainei vor fi dezvoltate în mod cuprinzător — pe mare, în aer și pe uscat”, a mai declarat Zelenski.

Ucraina a vizat în mod repetat terminalul petrolier al Rusiei din Novorossiisk. Orașul a devenit o bază centrală pentru Flota rusă din Marea Neagră, după loviturile repetate ale Ucrainei asupra Crimeei ocupate, ceea ce i-a sporit importanța atât ca hub militar, cât și logistic.

Rusia a creat așa-numita „flotă din umbră” după lansarea invaziei la scară largă în 2022.

Această rețea se bazează pe companii-paravan, structuri opace de proprietate și schimbări frecvente ale pavilionului navelor pentru a ascunde legăturile cu Moscova și a evita sancțiunile occidentale impuse exporturilor de petrol rusesc.

Flota este estimată a avea sute de nave, multe vechi și prost întreținute, fără legături oficiale declarate cu Rusia. Unele dintre acestea au provocat daune ecologice semnificative și au fost acuzate că au deteriorat cabluri subacvatice vitale pe coasta baltică, lucru negat de Moscova.