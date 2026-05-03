Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
Rușii se apropie de un oraș din centura fortificată a Ucrainei

Război în Ucraina
Trupele rusești se apropie de orașul Kostiantinivka din regiunea estică Donețk, încercând să își creeze un punct de sprijin în apropierea acestei zone puternic fortificate, a anunțat sâmbătă șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, citat de Reuters.

Orașul din prima linie Kostiantinivka distrus de bombardamente FOTO EPA EFE jpg

Kostiantinivka face parte din așa-numita „centură fortificată” din estul Ucrainei, împreună de alte orașe puternic fortificate de armata ucraineană pentru a rezista ofensivelor ruse.

„Respingem încercările persistente ale ocupanților ruși de a obține un punct de sprijin la periferia Kostiantinivka folosind tactici de infiltrare. În oraș sunt în desfășurare măsuri de contrasabotaj”, a declarat Oleksandr Sîrski, comandantul armatei ucrainene, într-un mesaj publicat pe aplicația Telegram.

Potrivit proiectului ucrainean de cartografiere a frontului DeepState, trupele ruse controlează o zonă aflată la aproximativ un kilometru de periferia sudică a orașului. Totodată, mici porțiuni din Kostiantinivka sunt marcate drept „zonă gri”, ceea ce indică faptul că nici Ucraina, nici Rusia nu dețin pe deplin controlul asupra acestora.

Ministerul rus al Apărării a anunțat miercuri că forțele sale au preluat controlul asupra localității Novodmîtrivka, situată la nord de Kostiantinivka. În aprilie, șeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, afirma că trupele Moscovei avansează atât din nord, cât și din sud spre oraș.

Sîrski a subliniat că intensitatea atacurilor rusești a crescut semnificativ în luna aprilie. Începând de luni, trupele ruse au lansat 83 de asalturi în acest sector, folosind grupuri mici de infanterie, a precizat acesta.

Moscova cere ca Ucraina să se retragă din regiunile Donețk și Lugansk, teritorii pe care Rusia nu a reușit să le ocupe în totalitate în cei patru ani de război la scară largă. Negocierile de pace intermediate de Statele Unite s-au blocat în acest punct, oficialii ucraineni insistând că Kievul nu va ceda teritoriile aflate încă sub controlul său.

În ultimii ani, armata rusă nu a reușit să cucerească orașe mari din Ucraina, avansând lent și anunțând în principal ocuparea unor localități mici. Cel mai important câștig din ultimul an a fost orașul Pokrovsk, de unde majoritatea populației de peste 60.000 de locuitori a reușit să plece. Chiar și acolo însă, Kievul susține că mai deține unele poziții.

Pe un alt front, Ministerul rus al Apărării a afirmat sâmbătă că a capturat satul Miropillia din regiunea nordică Sumî, unde Moscova intenționează să creeze o „zonă tampon”. Armata ucraineană a respins însă aceste afirmații. Grupul militar ucrainean „Kursk” a scris pe Facebook că raportul rus este „o minciună pură” și că unitățile sale controlează în continuare zona.

În aceeași regiune Sumî, guvernatorul local a anunțat că un atac aerian rusesc în apropierea orașului Kroveleț a rănit șase persoane, dintre care două se află în stare gravă.

